Es hapert an der Umsetzung

Zerstörung Mit den Folgen des Hurrikans hat die US-amerikanische Millionenmetropole noch immer zu kämpfen. (Foto: dpa)

Aber nicht überall ist das schon umgesetzt. „Genau hier gab es bei „Sandy“ eine vier Meter hohe Welle“, sagt Jordan Salinger von der Stadtverwaltung, der ganz an der Südspitze Manhattans steht. Hinter ihm blitzt die Freiheitsstatue hervor. Die Welle überrollte und verwüstete den Battery Park. Fünf Jahre später wird dort immer noch an vielen Stellen renoviert, größtenteils sieht es aber wieder wie ein gepflegter Park aus. Sogar mit neuem Kinder-Karussell – aber flach wie eh und je. „Die Verantwortlichen für diesen Park haben sichergestellt, dass es wieder ein funktionierender Park ist, aber er ist ähnlich verwundbar wie vorher“, sagt Salinger.

Mit den Zuständigen und den Bewohnern der Südspitze Manhattans arbeite man derzeit an einem Plan für besseren Überflutungsschutz. „Es geht darum, nicht einfach eine Mauer hinzustellen, sondern etwas, was die Menschen hier auch wirklich wollen. Wahrscheinlich wird es hier in 20 Jahren komplett anders aussehen.“ 2019 soll die Arbeit an der Ostseite beginnen, 2024 fertiggestellt werden. Was genau gebaut werden soll, ist noch unklar.

Trotz der Flutschutz-Fortschritte in vielen kleinen Bereichen seit „Sandy“ – der ganz große Wurf sei das alles noch nicht gewesen, bemängeln viele Aktivisten und Politiker. Der sei noch gar nicht begonnen worden. „Fünf Jahre sind seit „Sandy“ vergangen und es gibt keinen Plan für den Süden Manhattans“, sagte die frühere Kommunalpolitikerin Catherine McVay Hughes der „New York Times“. „Es gibt noch so viel zu tun.“ Viele Aktivisten sprechen sich beispielsweise für große Fluttore unter dem Wasser des Hafens aus – die allerdings auch extrem teuer wären.

„Es ist dringend“, sagt auch Salinger von der Stadtverwaltung. „Die Menschen sehen, was in Puerto Rico passiert, in Florida oder in Texas und sie sehen, dass es dringend ist. Jeden Tag bekommen wir deswegen Anrufe. Aber es muss eben das richtige Projekt sein.“ Zudem gebe es Zuständigkeitsprobleme, wie bei der Stadtautobahn des Bundesstaats New York, die um Manhattans Südspitze umrundet. „Das ist ein riesiges Infrastruktur-Projekt und bisher arbeiten wir drum herum.“

Die Stadt müsse widerstandsfähiger werden und dabei dürfe nicht nur an Hurrikans gedacht werden, sondern an Probleme, Naturkatastrophen und Desaster aller Art, betont Michael Berkowitz vom Projekt „100 Resilient Cities“ der Rockefeller-Stiftung. „Das nächste große Ding, was in New York passieren wird, wird eben nicht die nächste „Sandy“ sein – und genau darum geht es bei der Widerstandsfähigkeit.“