 Notstand in Florida ausgerufen: Hurrikan „Irma“ nimmt Kurs auf die USA

Hurrikan „Irma“ Das Bild der Nationalen Ozean- und Atmosphärenbehörde zeigt den auf die USA zukommenden Hurrikan „Irma“. (Foto: AFP; Files; Francois Guillot)

New York/HoustonWenige Tage nach dem Wirbelsturm „Harvey“ nimmt ein neuer Hurrikan im Atlantik Kurs auf den Süden der USA. Das Nationale Hurrikan-Zentrum (NHC) stufte am Montag den Sturm „Irma“ auf die zweihöchste Kategorie 4 hinauf. Bis Dienstagabend wurden schwere Regenfälle auf Karibik-Inseln wie Puerto Rico erwartet. Meteorologen erklärten, der genaue Weg des Sturms könne noch nicht vorhergesagt werden. Vermutlich werde „Irma“ jedoch am Samstag den Süden von Florida erreichen. Der Bundesstaat wie auch Puerto Rico riefen den Notstand aus.

Die Zahl der Toten nach Sturm „Harvey“ ist nach Behördenangaben auf mindestens 60 gestiegen. Viele der Toten seien in den Fluten ertrunken, in der Opferzahl seien jedoch auch Todesfälle enthalten, die indirekt mit dem Sturm in Verbindung stünden, teilten die Behörden am Montag (Ortszeit) mit. In Montgomery County hatten die starken Regenfälle Bäume gelockert, die auf mindestens zwei Häuser fielen, im Bezirk Jasper fiel ein Baum auf ein Auto.

Stromausfälle sorgten zudem dafür, dass medizinische Geräte, die ältere Menschen benötigten, nicht mehr funktionierten. Wegen Überschwemmungen konnten Rettungskräfte nicht schnell genug zu Einsätzen kommen. US-Präsident Donald Trump hatte zuvor bereits beim US-Kongress ein Hilfspaket in Höhe von 7,9 Milliarden Dollar (6,7 Milliarden Euro) beantragt. Es wird damit gerechnet, dass es von den Republikanern rasch durchgewinkt wird, wenn sie am Dienstag ihre Arbeit nach der Sommerpause wieder aufnehmen.