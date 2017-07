 ÖPNV in Düsseldorf: Bahnticket für Fahrzeugschein

ÖPNV Die Düsseldorfer Rheinbahn will Autofahrer zum Umstieg in Busse und Bahnen bewegen. (Foto: dpa)

Ein reduziertes Monatsabo bietet die Düsseldorfer Rheinbahn allen Dieselfahrern an. Mitten in der Debatte um Fahrverbote will das Verkehrsunternehmen Autofahrer zum Umstieg auf den öffentlichen Nahverkehr bewegen. Der PR-Coup: Gegen Abgabe des Fahrzeugscheins können alle Diesel-PKW-Halter in Düsseldorf ein Ticket für die Monate August und September zum halben Preis bekommen.

Nach eigenen Angaben hofft die Rheinbahn, mit dem „Diesel-Ticket“ viele Autofahrer davon zu überzeugen, dass man sich mit Bus und Bahn sehr zügig und komfortabel durch die Stadt – die nun bald von Dieselfahrverboten betroffen sein könnte – bewegen kann. Auch für die vom Zulassungsverbot betroffenen Porsche-Cayenne-Fahrer habe das Angebot einen hohen Charme: Immerhin hätten die Bahnen der Rheinbahn bis zu 640 PS und die Busse mit mehr als zehn Litern einen stolzen Hubraum.

Die Werbeaktion fällt in eine Zeit, in der Besitzer älterer Dieselwagen mit Fahrverboten rechnen müssen. Geht es nach der Autoindustrie, sollen zwar Nachrüstungen ausreichen, um Fahrverbote für alte Diesel mit schmutzigen Abgasen zu vermeiden. Doch das Stuttgarter Verwaltungsgericht sieht das anders.

Die geplanten Software-Updates, die beim nationalen Diesel-Gipfel am 2. August festgeklopft werden sollen, seien kein adäquates Mittel zur Verbesserung der Luft, argumentierte Verwaltungsrichter Wolfgang Kern am Freitag. Er machte klar: Der Gesundheitsschutz in der Stadt sei höher zu bewerten als die Interessen der Diesel-Fahrer. Das Land muss seinen Plan zur Luftreinhaltung in Stuttgart deutlich nachbessern.

Offenbar sind mögliche Fahrverbote aber weniger unpopulär als vermutet. Nach einer Emnid-Umfrage plädieren die Deutschen mehrheitlich für gezielte Fahrverbote für Dieselfahrzeuge in belasteten Gebieten. Nach der von der Umweltorganisation Greenpeace in Auftrag gegebenen Erhebung sind 57 Prozent der Befragten dafür, dass Diesel-Autos mit hohem Schadstoffausstoß nicht mehr in Stadtteilen mit besonders schlechter Luftqualität fahren sollten. 39 Prozent lehnen solche Fahrverbote hingegen ab, berichtete die „Rheinische Post“ unter Berufung auf die Umfrage. Bei den Frauen befürworten 63 Prozent ein Fahrverbot, bei den Männern sind es 51 Prozent.