 Oktoberfest: „Bierpreisbremse? Das geht auf gar keinen Fall“

In Bayern wurde nicht nur das Reinheitsgebot verfasst, der Freistaat hat mit 626 Brauereien auch mit Abstand die meisten unter den Bundesländern. Es folgen Baden-Württemberg mit 190 Braustätten und das bevölkerungsreichste Bundesland Nordrhein-Westfalen mit 125 Braustätten. Die wachsende Zahl der Mikrobrauereien führt in manchen Ländern zu sprunghaften Anstiegen. So verdoppelte sich in Berlin und Brandenburg die Zahl der Brauereien seit der Jahrtausendwende von 31 auf 62.