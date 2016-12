„Klau auf Vorrat“

Brandenburg setzt auch auf die Hilfe der polnischen Ermittler. Zusammen mit der polnischen Polizeieinheit CBSP hob die Ermittler eine achtköpfige Diebesbande aus, denen unzählige Solarmoduldiebstähle in Deutschland nachgewiesen werden konnten. Im März 2016 wurden dann sechs Täter in Hessen auf frischer Tat gefasst. „Das hätten wir ohne die Beobachtungen unserer polnischen Kollegen nie geschafft“, betonte Adelsberger. Seitdem halten sich Brandenburger und Polen über aktuelle Erkenntnisse auf dem Laufenden. So haben CBSP-Ermittlungen ergeben, dass insbesondere polnische Diebesbanden aus dem Raum Zielona Gora (Grünberg) sich auf den Solarmodul-Klau in ganz Deutschland spezialisiert haben.

In Polen besteht nach Adelsbergers Erkenntnissen eine starke Nachfrage, da die Solarindustrie vom Staat stark gefördert werde. „Deshalb wird mittlerweile nicht mehr auf Bestellung, sondern auf Vorrat geklaut. Dabei wissen die Täter genau, welche Modelle sie besorgen müssen“, berichtete der Dezernatsleiter. Den Banden gelinge es über ein weit verzweigtes Hehlersystem, ihr Diebesgut mit legalen Papieren zu versehen und so in den regulären Markt zu bringen.

Nach Angaben des Bundesverbands für Solarwirtschaft sind deutschlandweit 1,5 Millionen Solarstromanlagen am Netz, die rund sieben Prozent des deutschen Strombedarfs abdecken.

Um Übergriffen Einhalt zu gewähren, rät die sächsische Polizei Betreibern beispielsweise, dass die im Freien installierte Technik nur mit Spezialwerkzeug zu lösen sei. „Je länger die „Arbeitszeit“ für die Täter, desto größer ist das Risiko für sie entdeckt zu werden“, sagte Zink. Außerdem sollten Zufahrten zu freistehenden Solarparks nicht mit Kleintransportern passierbar sein. Und: Zaunanlagen mit Maschendraht oder Wildzäunen reichen einfach nicht aus.