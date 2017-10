 Orkan erwartet: Bahn wappnet sich für Sturm am Wochenende

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Bahn rüstet sich für nächsten Sturm Am Wochenende wird erneut ein schwerer Sturm über Teilen Deutschlands erwartet – die Deutsche Bahn rüstet sich bereits jetzt, damit es nicht erneut zu einem Chaos wie bei Orkan „Xavier“ kommt. (Foto: dpa)

BerlinDie Deutsche Bahn bereitet sich auf das stürmische Wetter vor, das am Wochenende erwartet wird. Das Personal werde verstärkt, Reparaturtrupps stünden bereit, sagte ein Bahnsprecher am Freitag. Etwaige Sturmschäden an Oberleitungen und umgestürzte Bäume im Gleisbett sollen schnellstmöglich beseitigt werden. Auch sei „der Einsatz mobiler Einsatztrupps mit Kettensägen“ geplant, sagte der Sprecher.

Der Deutsche Wetterdienst erwartet am Wochenende zum Teil Windgeschwindigkeiten „bis in den Orkanbereich hinein“, wie Meteorologe Martin Jonas sagte. Anfang Oktober hatte Sturmtief „Xavier“ den Bahnverkehr in Norddeutschland zum Erliegen gebracht.