 Ostchinesischen Küste: Ölteppich aus gesunkenem Frachter wächst

Eine Woche lang brannte das iranische Schiff „Sanchi“ lichterloh auf hoher See. Nach einer Explosion am Sonntag ist der Tanker endgültig gesunken - und hinterlässt einen Ölteppich, der stetig weiter wächst.

Öltanker sinkt – nach einer Woche Flammen-Inferno

Peking Aus einem vor der ostchinesischen Küste gesunkenen iranischen Frachter tritt immer mehr Öl aus. Ölflecken im Gewässer um das Wrack seien am Montag größer gewesen als am Tag zuvor, teilte die chinesische Behörde zur Ozeanverwaltung mit. Ein 15 Kilometer langer Ölteppich sei im Südwesten der Stelle gefunden worden, wo der mit Erdgaskondensat beladene Tanker „Sanchi“ gesunken war. Ein zweiter, der sogar 18 Kilometer lang war, wurde laut der Behörde östlich der Stelle entdeckt.

„Sanchi“ war am 6. Januar mit dem chinesischen Frachter „CF Crystal“ zusammengestoßen. Die 21 Besatzungsmitglieder des Frachters konnten sich in Sicherheit bringen, während die 32 Seeleute an Bord des Tankers die Kollision vermutlich nicht überlebten. Bis Montag wurden nur drei Leichen geborgen. Am Samstag hatten Rettungskräfte noch zwei Leichen aus dem Tanker holen können, danach sank er aber nach einer großen Explosion binnen weniger Stunden. Anschließend war es nicht mehr möglich, zu den Mannschaftsräumen des Tankers zu gelangen.

Nach Angaben des chinesischen Transportministeriums brannte der Ölteppich am Montag zwar nicht mehr. Es gab jedoch große Bedenken, dass der Meeresboden und umliegende Gewässer stark verschmutzt werden könnten.