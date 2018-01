Düsseldorf„Würde jemand von seinem Regime mit großen Schuhen und roten Nasen ihn darüber informieren, dass ich auch einen großen Burger auf meinem Tisch habe?!“ Angelehnt an Donald Trumps Tweet, in dem er Kim Jong Un angreift, ist über den Twitter-Account von Kentucky Fried Chicken in Großbritannien und Irland ein Tweet verbreitet worden, der sich über Konkurrent McDonalds lustig macht.

McDonald’s leader Ronald just stated he has a “burger on his desk at all times”. Will someone from his big shoed, red nosed regime inform him that I too have a burger on my desk, but mine is a box meal which is bigger and more powerful than his, and mine has gravy! #nuclearbutton — KFC UK & Ireland (@KFC_UKI) 3. Januar 2018

Die Beschreibung des Regimes bezieht sich auf die Werbefigur des Fast-Food-Unternehmens: Das Maskottchen Ronald McDonald ist ein Clown.Im Tweet heißt es, „McDonalds Führer Ronald“ hätte KFC angegriffen und behauptet, der Burger von McDonalds sei größer als der von KFC – so wie Trump Kim Jong Un angriff.

North Korean Leader Kim Jong Un just stated that the “Nuclear Button is on his desk at all times.” Will someone from his depleted and food starved regime please inform him that I too have a Nuclear Button, but it is a much bigger & more powerful one than his, and my Button works! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3. Januar 2018

Trump schrieb auf Twitter, er habe auch einen Atomwaffenknopf auf seinem Schreibtisch, der deutlich größer und schlagkräftiger sei als der von Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un. Und seiner funktioniere. Das Menü von KFC sei sehr viel größer und machtvoller als der Burger von McDonalds, hieß es in dem KFC-Tweet. Und es enthalte auch Soße.

That’s it. Nothing will top this tweet in 2018. Might as well log of now and come back in 19. — Luis H. Ball Jr. (@luqven) 3. Januar 2018

Der Tweet wurde mehr als 14.500 Mal geteilt und mehr als 29.000 Mal mit „gefällt mir“ markiert. Er polarisierte aber. Einige Nutzer schrieben zwar, er sei „brillant“ und „unglaublich witzig“. Andere kritisierten ihn scharf: „Das wirkt wie eine unsensible, tollkühne Marketing-Strategie“, lautete eine Reaktion etwa.

This seems like a much too insensitive, foolhardy marketing technique. — Lowkey King of the North (@RoseyFbaby) 3. Januar 2018

McDonalds reagierte zunächst nicht auf den Tweet. KFC hatte das Unternehmen in dem Beitrag nicht verlinkt. Ein Nutzer forderte Burger King in Großbritannien auf, in die Diskussion mit einzusteigen.