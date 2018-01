LimaBei einem schweren Busunglück in Peru sind mindestens 48 Menschen ums Leben gekommen. Der Polizei zufolge war der Bus auf einer Schnellstraße mit einem Sattelschlepper kollidiert, wodurch er von der Fahrbahn abkam und rund 80 Meter in die Tiefe auf einen Strand stürzte.

In dem Bus, der in Richtung Lima unterwegs war, seien insgesamt 57 Menschen gewesen, sagte ein Mitglied der freiwilligen Feuerwehr am Dienstag vor Ort. Viele von ihnen waren nach Weihnachts- und Neujahrsfeiern auf dem Weg zurück in die Hauptstadt gewesen.

Das Unglück ereignete sich auf einem gefährlichen Streckenabschnitt, der „Teufelskurve“ genannt wird, weil dort enge Serpentinen direkt an der Klippe häufig im Nebel liegen. Laut Verkehrsminister Bruno Giuffra könnte überhöhte Geschwindigkeit den Unfall ausgelöst haben. Darauf deuteten erste Ermittlungsergebnisse nach der Auswertung der GPS-Geräte beider Fahrzeuge hin, schrieb er auf Twitter.

Die Passagiere wurden bei dem Sturz auf die Felsen geschleudert. Da keine direkten Straßen zu dem schwer zugänglichen Strand in Pasamayo rund 70 Kilometer nördlich von Lima führen, gestaltete sich die Bergung des Busses als schwierig. Überlebende wurden mit Helikoptern in nahegelegene Krankenhäuser gebracht.

Der peruanische Präsident Pedro Pablo Kuczynski sprach den Angehörigen sein Mitgefühl aus. Es sei sehr traurig, dass es im Land zu einem solch schweren Unfall gekommen sei, sagte Kuczynski in einer Stellungnahme.

Schwere Verkehrsunfälle kommen in Peru häufig vor. Im Jahr 2016 kamen landesweit mehr als 2600 Menschen im Straßenverkehr ums Leben. Erst im November waren 20 Menschen bei einem Unfall in den Anden getötet worden, bei dem ein Bus von einer Brücke in einen Fluss stürzte. Ende Oktober kamen bei einem Unfall unter anderem vier deutsche Studenten ums Leben.