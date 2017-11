 Pfaffenhofen: Geiselnahme in Jugendamt

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Großaufgebot der Polizei Ob der Täter neben einem Messer noch andere Waffen mit sich führt ist derzeit noch ungewiss. (Foto: dpa)

PfaffenhofenIm Jugendamt des Landkreises Pfaffenhofen an der Ilm gibt es eine Geiselnahme. Ein Angestellter oder eine Angestellte wird seit Montagmorgen in der Behörde mit einer Waffe bedroht. Der Mann sei mindestens mit einem Messer bewaffnet, sagte ein Polizeisprecher. Der Bereich um das Jugendamt, das sich in der Nähe des Landratsamtes befindet, sei von der Polizei großräumig abgesperrt worden.

Ein Spezialeinsatzkommando der Polizei ist nach den Angaben nach unterwegs in die oberbayerische Kreisstadt. Es werde versucht, Kontakt mit dem Täter aufzunehmen.

Nähere Einzelheiten waren zunächst nicht bekannt. Auch ob der Täter neben dem Messer weitere Waffen bei sich hat, war zunächst nicht klar. Ebenso war nicht bekannt, ob es sich bei dem Opfer um eine Frau oder einen Mann handelt.