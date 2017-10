 Polizeifahndung : Mehrere Verletzte bei Messerattacke in München

Messerattacke Die Münchener Polizei sucht nach dem Täter. (Foto: dpa)

Bei der Messerattacke in München hat der Täter am Samstagmorgen nach ersten Erkenntnissen an fünf Tatorten Menschen angegriffen. Wie die Polizei weiter mitteilte, wurden dabei vier Personen leicht verletzt. Alle Verletzten seien derzeit versorgt, teilte die Feuerwehr mit. Der Täter stach demnach unter anderem am Rosenheimer Platz, am Paulaner Platz und an der Ständlerstraße zu.

Der Täter sei auf der Flucht, teilte die Polizei auf Twitter mit, die zudem um Hinweise aus der Bevölkerung zum Verbleib des Täters bat. Die Polizei sucht nach einem etwa 40 Jahre alten Mann. Dieser sei möglicherweise unterwegs mit einem schwarzen Rad, twitterte die Münchner Polizei. Die Kleidung des Mannes wird wie folgt beschrieben: graue Hose, grüne Trainingsjacke. Er soll einen Rucksack mit Isomatte dabeihaben.

Die Polizei rief dazu auf, die Tatorte großräumig zu meiden. Anwohner sollten in ihren Häusern bleiben. „Wir fahnden mit allen verfügbaren Polizeikräften nach dem Täter.“ Die Hintergründe der Tat seien noch unklar.