US-Entertainerin begeistert mit Rede zu Frauenrechten Oprah Winfrey posiert nach der Verleihung der Golden Globes mit dem Preis für ihr Lebenswerk. (Foto: Reuters)

Los AngelesMinuten, nachdem Oprah Winfrey eine Rede bei den Golden Globes gehalten hatte, in der sie „einen neuen Tag“ für Frauen und Minderheiten forderte, dementierte sie eine Nachricht, die sich rasend schnell auf Twitter verbreitet hatte. „Oprah 2020“ hieß es dort, also, dass sie Ambitionen habe, bei der nächsten US-Präsidentschaftswahl zu kandidieren. Aber die 63-jährige Millionärin habe nicht vor, anzutreten, stellte sie hinter der Bühne auf die Frage nach ihren politischen Ambitionen klar.

„Ich möchte, dass heute alle Mädchen wissen, dass ein neues Zeitalter am Horizont anbricht“, hatte Winfrey auf der Bühne in ihrer Dankesrede nach Empfang des Ehrenpreises für ihr Lebenswerk gesagt. Sie rührte damit Viele im Saal zu Tränen. „Zu lang wurden Frauen nicht angehört oder ihnen wurde nicht geglaubt, wenn sie den Mut hatten, gegen die Macht von Männern aufzubegehren.“ Deren Tage seien nun gezählt. Jetzt müssten alle dafür kämpfen, dass es in Zukunft niemanden mehr gibt, der als Opfer „Me too“ sagen muss, mahnte Winfrey.

Nach Winfreys emotionalem Auftritt war es im Netz prompt zur Forderung gekommen, sie solle 2020 als Kandidatin im Präsidentschaftswahlkampf antreten. Auch Moderator Seth Meyers hatte den Star scherzhaft dazu aufgefordert – und auch Seitenhiebe auf den amtierenden US-Präsidenten Donald Trump ausgeteilt. Bei der Ankündigung der Vorsitzenden der Hollywood Foreign Press Association, Meher Tatna, sagte Meyers: „Hier ist jemand, der Präsident ist und wirklich ein ausgeglichenes Genie.“ Trump hatte das zuvor über sich in einem Tweet gesagt.