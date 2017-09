 „Rent a Teacherman“: Bremen schickt Männer in die Grundschulen

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Grundschullehrer Kristian Bunte ist einer der wenigen männlichen Lehrer an einer Grundschule. (Foto: dpa)

BremenKristian Bunte ist eine Ausnahme: Er arbeitet als Lehrer an einer Grundschule in Bremen und ist damit der einzige Mann im Kollegium. Ein Einzelfall ist der 29-Jährige jedoch nicht. An vielen deutschen Grundschulen sind Männer Mangelware.

So waren nach Angaben des Statistischen Bundesamtes im Schuljahr 2015/2016 unter den rund 105.000 Vollzeit-Lehrkräften an Grundschulen gerade mal 17.300 Männer. Das bundesweit einmalige Projekt „Rent a Teacherman“ der Universität Bremen soll das ändern. Es „vermietet“ seit fünf Jahren sozusagen Lehramtsstudenten an männerlose Grundschulen.

Regisseur Sönke Wortmann über Eltern, Lehrer und Schule Der Durchbruch Sönke Wortmann ist 55 Jahre alt. Ihm gelang als Regisseur 1994 der Durchbruch mit der Komödie „Der bewegte Mann“.

Erfolge Für Aufsehen sorgte Wortmann mit seinen Fußballfilmen „Das Wunder von Bern“ über den deutschen WM-Sieg 1954 und „Deutschland - Ein Sommermärchen“.

Neuer Film In seinem neuen Film geht es um Eltern, die kampfeslustig, wenn es um das Wohl ihrer Kinder geht: „Frau Müller muss weg!“. Als Vater von drei Kindern kennt sich Sönke Wortmann mit Elternabenden aus. Was er zum Thema sagt.

Auf Elternabenden „Ich sage meistens nichts, aber ich finde es wichtig, dass man sich anhört, wo der Schuh drückt - wenn er drückt.“

Über Lehrer „Die Konstellation Elternabend habe ich im Kino so noch nicht gesehen. Lehrer sind auch froh, dass dieses Thema angesprochen wird. Ihr Leidensdruck ist genauso groß, wie bei den Eltern.“

Über Denkfehler „Wir glauben fälschlicherweise, dass sich in dem Moment, wenn die Kinder zehn Jahre alt sind, ihr Leben mit dem Übertritt zum Gymnasium entscheidet. Das stimmt nicht.“

Sein Rat an Eltern „Jetzt bleibt mal locker, vertraut euren Kindern, das wird schon alles. Das ist eine Haltung, die ich ein bisschen vermisse. Die Eltern sind heute zu protektiv.“

Die Idee dazu hatte der Erziehungswissenschaftler Christoph Fantini. Viele Kinder würden in der Kita und der Grundschule nicht auf einen einzigen Mann treffen. „Dadurch entstehen sehr stereotype Bilder in ihren Köpfen: Männer sind stark und machen was mit Maschinen. Frauen sind schlau. Deshalb können sie studieren und Lehrerin werden“, sagt Fantini.

An 10 der 17 Bremer Grundschulen ohne männliche Lehrkraft sind seine Studenten im Einsatz. Manche Schulen mussten dafür erst noch eine Herrentoilette einrichten. Die Studenten leiten Sport- oder Theater-AGs, unterstützen die Lehrerinnen und übernehmen den Sexualkundeunterricht für die Jungen.

Sobald sie ihren Bachelor haben, dürfen sie an zwei Tagen in der Woche auch alleine vor der Klasse stehen. Zwölf Lehramtsstudenten beschäftigt Fantini zurzeit. „Diese tauchen inzwischen auch auf Kollegiumsfotos auf“, sagt Fantini.

Das Bremer Bildungsressort wertet das Projekt ebenfalls als Erfolg und will es weiterhin finanziell unterstützen. Dass mehr Männer an Grundschulen unterrichten sollten, findet auch Ilka Hoffmann von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft.