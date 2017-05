 Riesendiamant in Herzform: Ein Schnäppchen für 15 Millionen Dollar

Riesendiamant Ein Prunkstück namens "La Légende": Der mit 92 Karat größte herzförmig geschliffene Diamant ist in Genf unter den Hammer gekommen. (Foto: AFP)

GenfEin schwergewichtiger Diamant in Herzform ist in Genf fast als Schnäppchen verkauft worden. Das Prunkstück mit 92 Karat oder 18,4 Gramm wechselte für knapp 15 Millionen Dollar (13,4 Millionen Euro) den Besitzer, wie das Auktionshaus Christie's am Mittwochabend in Genf berichtete. Der Preis für "La Légende" lag knapp über dem Mindestschätzpreis von 14 Millionen Dollar.

Der Stein mit ursprünglich 190 Karat stammt aus Afrika und wurde erst vor kurzem in Herzform geschliffen und ist nun der größte in dieser Form. Juwelier Boehmer et Bassenge bot ihn erstmals zum Kauf an. Das Edelschmuckhaus fertigt im Jahr nur zehn edle Stücke an. Über den Käufer gab es keine Angaben.

Mit gut 160.000 Dollar pro Karat blieb der Stein hinter dem Preis für den bislang teuersten bei einer Auktion angebotenen Diamanten in Herzform zurück. Den versteigerte Christie's nach eigenen Angaben 2011. Er wog 56,15 Karat - elf Gramm - und wechselte für knapp elf Millionen Dollar den Besitzer - gut 190.000 Dollar pro Karat.

Am Dienstag hatte das Auktionshaus Sotheby's ein paar seltene Diamantohrringe für gut 57 Millionen Dollar (fast 52 Millionen Euro) versteigert. Ein Edelstein war blau und hatte 14,54 Karat, der andere war rosafarben mit 16 Karat.