 Rihanna und die Queen-Fotos: „Ich denke, Rihanna fleht um Aufmerksamkeit“

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Rihanna Hat sich einen Spaß mit der Queen erlaubt: Pop-Sternchen Rihanna. (Foto: AP)

Los AngelesR&B-Sängerin Rihanna (29) sorgt mit bearbeiteten Bildern der englischen Königin Elizabeth II. für Diskussionen bei ihren Fans. Die Musikerin („Umbrella“, „Work“) postete am Wochenende auf Instagram vier Fotos von sich und ersetzte darauf per Bildbearbeitungsprogramm ihren Kopf mit dem der Queen.

Diese ist dadurch in für die Sängerin typischer Kleidung zu sehen - in Minirock, mit kniehohen, grünen Stiefeln und Sonnenbrille. „Ich denke, Rihanna fleht um Aufmerksamkeit. Die Queen ist 91 und verdient Respekt“, schrieb ein Nutzer. Ein anderer fand die Bild-Kombos gelungen. „Das Foto hat meinen Tag gerettet.“ Die Queen wurde am Freitag 91 Jahre alt.