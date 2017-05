 Robert Miles ist tot: „Danke für die Musik“

Robert Miles Der House-DJ starb im Alter von 47 Jahren nach schwerer Krebserkrankung. (Foto: dpa)

RomDer für seine Hits „Children“ und „One and One“ bekannte DJ Robert Miles ist tot. Nach einer schweren Krebserkrankung ist der Musiker Dienstagnacht gestorben, wie ein Sprecher von Miles' Radio Openlab mit Sitz in Ibiza am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur in Rom bestätigte. Miles, gebürtig als Roberto Concina, wurde 47 Jahre alt. Die Elektro-Szene reagierte mit Bestürzung auf die Nachricht.

„Wir nehmen schweren Herzens Abschied von Roberto Concina“, hieß es in einer Mitteilung auf der Facebook-Seite von Openlab. „Robert ist letzte Nacht friedlich eingeschlafen“ nach einem neun Monate währenden Kampf gegen den Krebs. „Er war durchgehend stark, entschlossen, unglaublich tapfer und hat alles getan, was er konnte, um gegen diese entsetzliche Krankheit zu kämpfen“, hieß es. Miles hinterlasse eine Tochter, „die die ganze Welt für ihn bedeutete“.

Der Künstler wurde in der Schweiz als Sohn von Italienern geboren, wuchs aber in der Heimat seiner Eltern auf und lebte zuletzt auf Ibiza. Mit „Children“, das 1994 auf den Markt kam, brachte er alle Welt zum Tanzen: Miles schaffte mit dem Track seinen internationalen Durchbruch, die Single verkaufte sich fünf Millionen Mal und hielt sich 13 Wochen lang auf Platz eins der Euro-Top-100-Charts. 1997 wurde Miles als bester internationaler Newcomer mit einem Brit Award ausgezeichnet. Miles arbeitete nicht nur als Komponist, Produzent und DJ, sondern zuletzt auch als Radiomacher. Er gründete Openlab 2013.

„Traurig zu hören, dass Robert Miles gestorben ist“, schrieb der britische DJ Pete Tong auf Twitter. „Danke für die Musik.“ „Sehr traurige Nachrichten“, kommentierte der britische Sänger und DJ Boy George, ebenfalls auf Twitter. Der italienische DJ-Kollege Mario Fargetta schrieb auf Facebook: „Ich kann noch immer nicht fassen, warum uns einer wie du verlassen muss“. „Ich werde niemals deine Vision, Leidenschaft und Lebensenergie vergessen“, schrieb Alex Wolfenden von dem britischen Dance- und Electro-Duo Acid Mondays.