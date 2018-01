Ryanair-Flugzeug Über den Notausgang ist ein wohl ziemlich verärgerter Passagier eines Ryanair-Flugs von London nach Málaga nach der Landung auf den Flügel gesprungen. (Foto: dpa)

MadridEin offenbar über das Warten verärgerter Passagier ist aus einem verspäteten Flugzeug über einen Notausgang auf eine Tragfläche der Maschine gesprungen. Der Vorfall ereignete sich am Neujahrstag 30 Minuten nach der Landung des Ryanair-Flugzeugs in der südspanischen Stadt Málaga. Die Maschine hatte schon beim Start in London Stansted Verspätung gehabt. Der Passagier wurde dazu gebracht, wieder zurück an Bord zu steigen, während die Polizei alarmiert wurde.

Ein anderer Passagier, Fernando del Valle Villalobos, filmte den Vorfall. Er berichtete, er habe gehört, wie der aufsehenerregende Passagier gesagt habe, dass er das Warten satt habe. Der Mann habe ganz ruhig gefragt, ob er vorbei dürfe, den Notausgang geöffnet, hinausgeschaut und dann noch seinen Rucksack geholt. Als ihn der Kapitän zur Rede stellte, habe er gesagt, das Warten sei ihm zu viel geworden. Die anderen Passagiere hätten noch weitere 15 Minuten warten müssen, bis sie von Bord durften.

Die Polizei teilte am Mittwoch mit, dass sie eine Anzeige gegen den Mann wegen Verletzung der Sicherheit in die Wege geleitet habe. Sie bestätigte, dass es sich bei ihm um keinen spanischen Staatsbürger handele. Ryanair ließ wissen, dass die spanischen Behörden nun mit dem Fall betraut seien.