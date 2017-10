 Saarland: Drei Verletzte nach Unfall mit betrunkenem Geisterfahrer

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Falschfahrer verursacht Unfall mit drei Schwerverletzten Der Unfall ereignete sich auf der A6 im Saarland in Fahrtrichtung Mannheim zwischen den Anschlussstellen St. Ingbert West und St. Ingbert Mitte. (Foto: dapd)

St. IngbertBei einem Unfall mit einem betrunkenen Geisterfahrer auf der Autobahn 6 im Saarland sind drei Menschen schwer verletzt worden. Ein 24-jähriger Mann soll am späten Freitagabend in die falsche Richtung auf die A6 aufgefahren sein, teilte die Polizei am Samstag mit. Zwischen den Anschlussstellen St. Ingbert-West und St. Ingbert-Mitte prallte das Auto des Geisterfahrers mit zwei anderen Wagen zusammen.

Der Unfallverursacher, eine 77 Jahre alte Autofahrerin und ein 55-jähriger Autofahrer wurden schwer verletzt. Zwei von ihnen mussten mit schwerem Gerät aus ihren Autos befreit werden. Wo der 24-Jährige falsch auf die Autobahn aufgefahren war, blieb zunächst unklar.