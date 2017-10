Paul Newman Der Schauspieler (l.) verstarb 2008 – seine Armbanduhr sorgt neun Jahre später für Schlagzeilen. (Foto: picture-alliance)

New YorkEine Armbanduhr aus dem Besitz der US-Schauspiellegende Paul Newman hat bei einer Auktion in New York einen Rekordpreis erzielt. Ein Telefonbieter ersteigerte die „Paul Newman Rolex Daytona“ am Donnerstag (Ortszeit) für 17,75 Millionen Dollar (15,3 Millionen Euro), wie das Auktionshaus Philipps mitteilte. Dies sei der höchste Preis, der bislang für eine Armbanduhr bei einer Auktion erzielt worden sei.

Die Uhr sei das wohl wichtigste Sammlerstück des 20. Jahrhunderts für Uhrenliebhaber, sagte Aurel Bacs, ein Uhrenspezialist des Auktionshauses. Die Uhr hat eine bewegte Geschichte: Newmans Frau Joanne Woodward hatte dem Schauspieler die Rolex Daytona Referenz 6239 Anfang der 1970er geschenkt, als er seine Liebe zum Rennsport entdeckt hatte. Auf der Rückseite ist eine Gravur: „Drive carefully. Me.“ (dt: „Fahr vorsichtig. Ich.“).

Newman trägt die Uhr auf vielen Bildern und trug damit vermutlich stark zur wachsenden Beliebtheit dieses Modells bei, das den Spitznamen „Paul Newman Daytona“ erhielt. Rolex-Uhren mit dem sogenannten „Exotic Dial“-Zifferblatt wurde zum begehrten Sammlerstück. 1984 verschwand die Uhr. Wie erst dieses Jahr bekannt wurde, hatte Newman sie dem damaligem Freund seiner Tochter geschenkt. Der Oscar-Preisträger („Die Farbe des Geldes“) starb 2008 im Alter von 83 Jahren.