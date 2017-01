 Schönheitswettbewerb: „Miss Universe“ kommt aus Frankreich

Die neue „Miss Universe“ Pia Wurtzbuch, die scheidende „Miss Universe“, übergibt die Krone an die Französin Iris Mittenaere. (Foto: dpa)

ManilaDie 24 Jahre alte Iris Mittenaere aus der nordfranzösischen Stadt Lille hat den Schönheitswettbewerb „Miss Universe“ gewonnen. Die Siegerin war am Montag bei der Veranstaltung auf den Philippinen sichtlich überwältigt, als die scheidende „Miss Universe“, Pia Wurtzbach, ihr die mit Diamanten und Saphiren besetzte Krone aufsetzte und das Publikum in der vollen Mall of Asia Arena in Jubel und Beifall ausbrach. Den zweiten Platz bekam „Miss Haiti“, Raquel Pelissier, den dritten erhielt Andrea Tovar aus Kolumbien.

„Ich glaube, Frankreich und Europa brauchen wirklich eine Miss Universe“, sagte Mittenaere bei einer Pressekonferenz auf die Frage, wie ihre Landsleute ihren Sieg aufnehmen würden. Es ist der zweite „Miss Universe“-Titel für eine Französin seit mehr als 60 Jahren.

Der jährliche Schönheitswettbewerb sei in Frankreich im Vergleich zu anderen Ländern nicht so beliebt gewesen, sagte Mittenaere. Dies dürfte sich nun ändern: Die „Franzosen werden ihn jetzt lieben und jedes Jahr werden sie Miss Universe schauen“, sagte die 24-Jährige.