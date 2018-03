Selbstmord vor dem Weißen Haus Polizei identifiziert Toten als 26-Jährigen aus Alabama

Die Polizei konnte die Identität des Mannes ausmachen. Der Selbstmord am Weißen Haus gibt Ermittlern aber weiter Rätsel auf.

Beamte am Ort des Geschehens: Am nördlichen Zaun des Weißen Hauses hat sich ein 26-Jähriger aus Alabama erschossen. (Foto: AP) Polizeibeamte vor dem Weißen Haus

WashingtonEin Selbstmord vor dem Weißen Haus in Washington am Wochenende gibt den Ermittlern weiter Rätsel auf. Die Polizei identifizierte den Toten am Sonntag als 26-Jährigen aus Alabama.

Er hatte sich am Samstag am Zaun auf der Nordseite des Weißen Hauses erschossen. Präsident Donald Trump und seine Familie waren nach Angaben des Secret Service zu dem Zeitpunkt nicht dort. Auch wurde offenbar kein Schuss auf den Präsidentensitz abgefeuert.

Ein Sprecher der Auburn University sagte dem Nachrichtenportal Al.com, dass der 26-Jährige dort 2013 einen Abschluss gemacht habe. Die Seite berichtete, der junge Mann habe keinerlei Vorstrafen gehabt.