 Silvester: Böllern und Anfassen verboten!

Polizei präsentiert Vorbereitungen für Silvester Polizisten sorgen am Kölner Dom für Sicherheit. Stadt und Polizei haben für die letzte Nacht des Jahres ein umfassendes Sicherheitskonzept erarbeitet. Die Kölner Polizei will 1500 Beamte einsetzen. (Foto: dpa)

DüsseldorfAn diesem Donnerstag hat der offizielle Verkauf von Silvester-Feuerwerk begonnen. Mit Böllern in der Silvesternacht sollen nach alter Sitte böse Geister vertrieben und das neue Jahr begrüßt werden. Auch in diesem Jahr werden wieder Millionen von Euro in den Himmel gejagt und zu Rauch, bunten Leuchtfeuern und schrillem Pfeifen verbrannt werden.

An den Feuerwerkskörpern verletzen sich jährlich zahlreiche Menschen, weil sie zu leichtfertig damit umgehen. „Besonders Blindgänger sind eine unterschätzte Gefahr“, warnt Torge Brüning, Brandschutzexperte der R+V Versicherung. Aber auch bei korrekter Anwendung aller Sicherheitsvorkehrungen kommt es immer wieder zu Bränden, beispielsweise durch herunterfallende Raketen, die noch glühen.

Nicht nur die Böller, sondern auch die Übergriffe der vergangenen Silvesternacht haben in vielen deutschen Städten zu einem Umdenken der Sicherheitsbehörden geführt. Mit mehr Polizisten, mehr Kameraüberwachung und Aufklärung der Bürger sollen die Innenstädte in diesem Jahr sicherer gemacht werden. In einigen Städten werden Böller und Raketen sogar komplett verbannt. Eine Übersicht:

Silvester Zahlen und Fakten Rechtlich Feuerwerksprodukte der Kategorie 2, dazu zählen Böller, Raketen, Fontänen, dürfen nur an den letzten drei Werktagen im Jahr verkauft werden - in diesem Jahr also vom 29. bis zum 31. Dezember. Zwischen dem 29. und dem 31. Dezember erwirtschaften die Hersteller bis zu 95 Prozent ihres Jahresumsatzes.

Einschränkungen Böller und Raketen dürfen ohne besondere Genehmigung nur in der Zeit vom 31. Dezember bis zum 1. Januar abgebrannt werden - allerdings nicht in unmittelbarer Nähe von Kirchen, Krankenhäusern sowie Kinder- und Seniorenheimen.

Umsatz Der Verband der pyrotechnischen Industrie (VPI) rechnet in diesem Jahr mit 133 Millionen Euro Silvesterumsatz, so viel wie zum Jahreswechsel 2015/2016. Etwa 75 Prozent der Feuerwerkskörper sind laut VPI importiert.

Prüfsiegel Für den deutschen Markt bestimmte Knallkörper müssen geprüft und gekennzeichnet sein, bevor sie verkauft werden dürfen. Sie dürfen maximal sechs Gramm Schwarzpulver enthalten. Sehr viel stärker reagierende Blitzknallsätze, die schwere Verletzungen verursachen können, sind nicht erlaubt.

Zoll Der Zoll stellte nach eigenen Angaben im vergangenen Jahr mehr als 151.000 Stück größere illegale Pyrotechnik sowie 1,85 Tonnen kleinteiliges illegales Feuerwerk - wie etwa Böller - sicher.

Batterien Bei der Silvesterknallerei sind vor allem Batterien und Verbundfeuerwerk beliebt. Einmal angezündet, erzeugen sie minutenlang eine Vielzahl von Knall-, Leucht- und Knistereffekten. Auch Raketen werden nach wie vor gerne in die Luft geschossen.

Köln

Die Bilder vom Chaos rund um den Kölner Hauptbahnhof und den Dom sind noch allen präsent. Was sich in der vergangenen Silvesternacht dort abgespielt hat, soll sich nie mehr wiederholen. Mitten im Zentrum der Rheinmetropole war es zu massenhaften sexuellen Übergriffen von Männergruppen auf Frauen gekommen, die Polizei war völlig überfordert.

Die Aufklärung der Taten geht bis heute nur schleppend voran. Als Lehre aus den Exzessen des vergangenen Jahres erhöht die Polizei die Mannstärke um das Zehnfache auf 1500 Beamte. Mit weiträumiger Videoüberwachung und einer böllerfreien Zone im Bereich des Doms und des Hauptbahnhofs soll die Sicherheit der Feiernden gewährleistet werden.

Berlin

Bei Deutschlands größter Silvesterfeier rund um das Brandenburger Tor in Berlin sind Böller, Raketen, Flaschen und Dosen seit Jahren verboten. Taschen werden von Sicherheitskräften am Einlass kontrolliert. Dennoch sollen nach dem Terroranschlag auf den Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche die Sicherheitsvorkehrungen noch mal stark erhöht werden.

Davon abgesehen darf überall in der Hauptstadt weiter kräftig geböllert werden. Es sei nun mal ein sehr weit verbreiteter Brauch, mit Knallern und Raketen das neue Jahr zu begrüßen, sagt ein Sprecher der Berliner Senatsverwaltung. „Ebenso wie der Weihnachtsbaum Tradition ist, obwohl der eigentlich brandgefährlich ist.“ In der Millionenstadt gebe es jährlich lediglich ein Dutzend Beschwerden.