Mehr Vorsorge in kleineren Städten

Eiserner Steg in Frankfurt Um Übergriffen in der Silvesternacht vorzubeugen, haben Stadt und Polizei in Frankfurt ein Sicherheitskonzept vorgestellt, bei dem weite Teile des Mainufers in eine Sicherheitszone umgewandelt werden. (Foto: dpa)

Das Ausmaß sei aber nicht vergleichbar gewesen mit den Exzessen in anderen Städten. „Hier gab es keine Vorfälle wie in Köln.“ Trotzdem werde das Thema Sicherheit für die Bielefelder Partymeile Nummer Eins ernstgenommen. Durch das Abbrennen von Feuerwerk sei es zu echten Gefahrensituationen gekommen. Das Böllerverbot am Boulevard soll diese Gefahr nun verhindern. Für die Silvesternacht und den Neujahrsmorgen hat die Polizei außerdem verstärkte Alkohol- und Drogenkontrollen angekündigt.

Göttingen

In Göttingen wurde in diesem Jahr erstmals ein Böllerverbot erlassen. Auch dort ist dies eine Konsequenz aus den Vorkommnissen des vergangenen Jahreswechsels. Ein Verbot gilt auch in den Nationalparks Harz und Wattenmeer. Manche Naturgebiete und Fachwerkstädte in Niedersachsen stehen außerdem schon länger unter besonderem Schutz.

Städte wie Goslar, Celle und Wolfenbüttel haben schärfere Verfügungen erlassen, die über die gesetzlichen Regeln hinausgehen. Raketen dürfen in den historischen Zentren nicht gezündet werden. In Goslar war 2008 ein Millionenschaden entstanden, nachdem Raketen drei Fachwerkgebäude in der Altstadt in Brand gesetzt hatten.

Leipzig

In Leipzig sind laut städtischem Ordnungsamt zwar keine Böller- und Alkoholverbote geplant, dafür aber wieder besondere Sicherheitsmaßnahmen im linksalternativen Stadtteil Connewitz, wo es früher Silvester-Krawalle gegeben hatte. Auch andere sächsische Städte wie Dresden und Chemnitz haben nichts gegen die Böllerei.

Dortmund

Am Hauptbahnhof und dem „Alter Markt“ dürfen zum Jahreswechsel keine Böller und Raketen gezündet werden. Das Feuerwerksverbot in der Innenstadt wurde im Zuge eines verschärften Sicherheitskonzepts beschlossen. Das Vergnügungsviertel Brückstraße wird zudem erstmals mit Kameras überwacht. Mit zusätzlichem Personal und zwei mobilen Wachen wird die Polizei im Zentrum Dortmunds uniformiert und in Zivil präsent sein, unterstützt von Bereitschaftspolizisten.

Schleswig-Holstein

Feuerwerke in direkter Nähe von Reet- und Fachwerkhäusern sind gesetzlich verboten – unter Androhung von Bußgeldern von bis zu 50.000 Euro. Vielen Kommunen reicht das aber noch nicht, sie weisen in diesem Jahr gesondert Böller-Verbotszonen aus. Auf Sylt und Amrum betreffen die Verbotszonen die gesamte Insel. In St. Peter-Ording gilt wegen der besonderen Brandgefahr für die Reetdachhäuser ein striktes Feuerwerksverbot.

Auch in diesem Jahr gilt: Zugucken kann genau so viel Spaß machen, wie selber Feuerwerk zu zünden. Das schont den Geldbeutel und ist völlig ungefährlich. In vielen Städten gibt es professionelle Feuerwerksshows, die man in Ruhe bei einem Glas Sekt verfolgen kann.