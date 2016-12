München, Hamburg und Düsseldorf setzen viele Polizisten ein

München

In München ändert sich wenig. „Das Konzept hat sich in den Vorjahren gut bewährt, daher ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht mit größeren Änderungen zu rechnen“, sagt ein Sprecher der Polizei München. Im Sommer gab es einen aufsehenerregenden Amoklauf in der Bayerischen Landeshauptstadt. In der letzten Silvesternacht war nach einer Terrorwarnung unter anderem der Münchener Hauptbahnhof gesperrt worden. Die Polizei will in diesem Jahr sichtbar, wachsam und sensibel unterwegs sein.

Auch in Würzburg, Augsburg und Kempten wird am bewährten Sicherheitskonzept festgehalten. Andere bayerische Städte passen ihre Vorkehrungen in diesem Jahr an: Regensburg, Ingolstadt, Passau und Nürnberg werden mehr Polizisten einsetzen. Genaue Zahlen geben die Behörden nicht bekannt. In Nürnberg setzt die Polizei neben uniformierten Beamten vor allem auf zivile Mitarbeiter, die stichprobenartig Personenkontrollen durchführen sollen.

Hamburg

In Hamburg hatte es nach Silvester Hunderte Strafanzeigen wegen sexueller Übergriffe gegeben. Deswegen wird die Polizei ihre Präsenz im Party-Viertel St. Pauli deutlich erhöhen. 530 Beamte sollen an den heiklen Stellen im Einsatz sein, teilte die Polizei mit. Beim Jahreswechsel 2015/2016 waren es nur 350 Beamte gewesen.

Außerdem werde die Zahl der zivilen Einsatzkräfte verdreifacht. Eine mobile Wache soll als Anlaufpunkt im Kiez von St. Pauli dienen und es werden stationäre Videokameras eingesetzt. Sollte es im Gedränge zu brenzligen Situationen kommen, werde die Polizei auch mobile Kameras und sogenannte Bodycams nutzen.

Diese Kameras zeichnen aus der Perspektive des Polizisten die Situation auf und können bei etwaigen Straftaten als Beweismittel dienen. Außerdem stünden Absperrgitter bereit, um den Zugang zur Feierstraße Große Freiheit und auch zu den Landungsbrücken zu begrenzen. Dort treffen sich jedes Jahr Zehntausende, um das Feuerwerk am Hafen zu bestaunen. An Elbe und Alster wird die Wasserschutzpolizei von Booten aus das Treiben beobachten.

Düsseldorf

Die nordrhein-westfälische Landeshauptstadt Düsseldorf und die Polizei haben Vorkehrungen für mehr Sicherheit an Silvester und Neujahr getroffen. Seitens der Stadt gehören dazu ein Feuerwerksverbot in der Altstadt, eine verbesserte Beleuchtung am Burgplatz und ein „Security Point“ für Hilfebedürftige am Burgplatz.

Silvester ABC (2) N wie Neujahrskonzert Im traditionsreichen Musikverein der österreichischen Hauptstadt Wien geben die Wiener Philharmoniker alljährlich das wohl bekannteste Neujahrskonzert der Welt.

O wie Oliebollen Sie sind das traditionelle Silvestergebäck in den Niederlanden. Die frittierten und dick mit Puderzucker bestreuten „Ölklöpse“ erfreuen sich so großer Beliebtheit, dass eine Zeitung sogar alljährlich die besten Oliebollen des Landes kürt.

P wie Panne Die wohl berühmteste TV-Silvesterpanne unterlief 1986 der ARD. Bei der Übertragung der Silvester- oder Neujahrsansprache von Bundeskanzler Helmut Kohl hatte jemand das falsche Band eingelegt. So kam es, dass Kohl den Zuschauern am 31. Dezember 1986 ein gutes Jahr 1986 wünschte. Davon abgesehen aber fiel der Fehler kaum auf – denn die übrigen Formulierungen waren alle eher allgemein.

Q wie Quark Krapfen oder Glücksschweinchen aus Quark-Öl-Teig gehören zu den beliebtesten Silvester-Leckereien.

R wie Raclette Das neue Jahr begrüßen viele Deutsche am liebsten mit einem Pfännchen in der Hand. Raclette hat sich in weiten Teilen der Republik als Silvesterschmaus durchgesetzt. Vorteil: Weil es immer etwas dauert, bis der Käse endlich verlaufen ist, ist man quasi gezwungen, am Tisch miteinander zu reden. Raclette – das Social Network unter den Silvesteressen.

S wie Silvester I. Er ist der wohl populärste Papst – allerdings nicht wegen seines Wirkens, sondern wegen seines Todestages: Papst Silvester I. starb am 31. Dezember vor fast 1700 Jahren in Rom.

T wie Trauben In Spanien sind an Silvester um Mitternacht die Glockenschläge einer Turmuhr im Fernsehen und Radio zu hören. Zu jedem Ton essen die Menschen eine Weintraube, was Glück bringen soll. Die zwölf „uvas de la suerte“ (Trauben des Glücks) gibt es abgezählt zu kaufen.

U wie Unterwäsche, rote In Italien gilt in der Neujahrsnacht: Wer unten drunter rot trägt, dem winken Glück und Erfolg. Kaufhäuser und Dessous-Läden stellen spätestens kurz nach Weihnachten ihr Angebot um: egal ob Spitzenhöschen oder Boxershorts – Hauptsache rot.

V wie Vorsätze, gute Nahezu ebenso sicher wie der gute Vorsatz zum Jahreswechsel ist sein Scheitern. Eine englische Studie mit 3000 Teilnehmern hat ergeben, dass 88 Prozent der Leute ihre guten Vorsätze nicht einhalten.

W wie Wasser Viele Mexikaner kippen ein Glas Wasser aus der Tür. Das soll alte Tränen und Sorgen wegschwemmen.

X wie Xenophobie Die Fremdenfeindlichkeit vieler Menschen hat sich im Zuge der Silvesternacht 2015/16, wo Frauen unter anderem in Köln sexuelle Übergriffe erfuhren, weiter verstärkt.

Z wie Zocken Die Griechen werden am Silvesterabend zu Zockern. Viele Familien spielen vor dem Jahreswechsel Karten und andere Glücksspiele. Wer gewinnt, soll das ganze Jahr hindurch Glück haben.

„Wir möchten, dass sich die Menschen an Silvester in Düsseldorf sicher fühlen und unbeschwert den Übergang ins neue Jahr feiern können“, sagt Oberbürgermeister Thomas Geisel. „Bei der Überwachung des Feuerwerksverbotes wird die Polizei durch den Ordnungs- und Servicedienst der Stadt unterstützt.“

Nach Zwischenfällen in den vergangenen Jahren sind Böller und Raketen zum ersten Mal in der Düsseldorfer Altstadt verboten worden. Die Düsseldorfer Altstadt mit ihren engen Gassen, dem Burgplatz und der Rheinuferpromenade ist zum Jahreswechsel traditionell Anziehungspunkt für viele Tausend Menschen, die dort das Neue Jahr begrüßen wollen. In der Silvesternacht 2015 waren nicht nur in Köln, sondern auch in Düsseldorf mehr als 100 Frauen Opfer sexueller Übergriffe geworden.