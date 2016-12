Plakataktionen in Frankfurt: „Respekt. Stoppt Sexismus“

Stuttgart

In der vergangenen Silvesternacht kam es auch im Stadtgebiet Stuttgart sowie im Bereich des Hauptbahnhofs zu Straftaten. Deshalb wird die Bundespolizei dort die Präsenz in der Silvesternacht 2016/2017 sichtbar erhöhen. „Es wird ja überall gefeiert, aber es ballt sich natürlich auf dem Schlossplatz“, sagt Polizeisprecher Olef Petersen.

Insbesondere an den Hauptbahnhöfen in Stuttgart und Ulm, aber auch an S-Bahnhaltestellen wie beispielsweise Stuttgart-Stadtmitte oder am Bahnhof Stuttgart-Bad Cannstatt werden mehr Bundespolizisten vor allem bei der Überwachung der An- und Abreise eingesetzt. Auch am zentralen Schlossplatz werde man präsent sein, mit „ungleich mehr“ Beamten als sonst.

Zu den genauen Zahlen möchte die Stuttgarter Polizei sich nicht äußern, spricht aber von einem Großaufgebot. Böller- oder Alkoholverbote seien nicht geplant. „Man kann nach Stuttgart fahren und feiern – die Polizei ist da“, versicherte ein Sprecher der Polizei.

Über den Twitter-Account der Bundespolizei Baden-Württemberg @bpol_bw und den Hashtag #BW16/17 informiert die Bundespolizei in der Silvesternacht über polizeiliche Lagen und Einsätze in ganz Baden-Württemberg.

Frankfurt

In der größten hessischen Stadt ist ein „Sicherheitsbereich“ mit Zugangskontrollen am nördlichen Mainufer und rund um den Römer geplant. Über 600 Beamte sollen im Einsatz sein, mehr als doppelt so viele wie im vergangenen Jahr, sagt Polizeipräsident Gerhard Bereswill. Es solle sichergestellt werden, dass keine Feuerwerkskörper in den abgesperrten Bereich gebracht werden können.

Auch der Zugang zu den zentralen Mainbrücken werde kontrolliert und ab einer bestimmten Personenzahl gesperrt, hatte das Frankfurter Ordnungsdezernat angekündigt. Außerdem wird mit Bannern auf das Thema sexuelle Übergriffe aufmerksam gemacht. „Mein Nein meint Nein!“ und „Respekt. Stoppt Sexismus“ ist auf den großen rosa Plakaten in zwölf Sprachen zu lesen. Die Polizei werde an Silvester „eine maximale Verfügbarkeit von Einsatzkräften sicherstellen“, um landesweit eine deutlich erhöhte Präsenz zu zeigen, sagte Hessens Innenminister Peter Beuth.

Bielefeld

Auch in kleineren Städten, wie im ostwestfälischen Bielefeld, gibt es Verbote. Von 22 Uhr am Silvesterabend bis um 2 Uhr früh an Neujahr darf auf einem Gebiet in der Innenstadt kein Feuerwerk abgebrannt werden. Böller und Raketen dürfen dorthin nicht einmal mitgebracht werden. Das Böllerverbot am „Boulevard“ gibt es in diesem Jahr zum ersten Mal. Die Ordnungsdezernentin der Stadt Bielefeld, Anja Ritschel, sagt, dass es in der vergangenen Silvesternacht ein „deutlich massiveres Aufkommen" gegeben habe als üblich.