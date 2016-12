Silvesternacht 2015 : Flüchtlinge in Köln als Security-Kräfte eingesetzt

Flüchtlinge sollen in der Silvesternacht 2015 als Sicherheitsleute in Köln eingesetzt worden sein. Die Flüchtlinge sollen nicht mal die Hälfte des Mindestlohns erhalten haben, dass Dreifache wurde in Rechnung gestellt.