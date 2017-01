„Smoke on the Water“ : Marihuanafreundlicher Campingplatz geplant

Datum: 22.01.2017 23:59 Uhr

Clevere Geschäftsidee: Nachdem das Cannabis-Verbot in Oregon aufgehoben wurde, will eine findige Firma jetzt einen marihuanafreundlichen Campingplatz bauen. Er soll an einem See liegen und „Smoke on the Water“ heißen.