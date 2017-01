 Spiel-Forschungszentrum: Britische Universität sucht Lego-Professor

image

Lego-Chef Bali Padda: „Wir wollen die Kinder nicht frustrieren“

Manche Lego-Bausätze sind ziemlich knifflig. So knifflig, dass sie sich explizit nur an Erwachsene statt an Kinder richten. Dabei sei das eigentlich gar nicht die Absicht des Spielwarenriesen, sagt Lego-Chef Bali Padda. mehr…