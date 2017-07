 Spontane Aktion nach G20-Gipfel: Tausende Freiwillige räumen Hamburg auf

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

HamburgLob kam von oberster Stelle: Bei seiner Stippvisite in Hamburg lobte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier eine Initiative, die sich spontan über Facebook organisiert hatte: „Hamburg räumt auf“. Mehrere tausend Hamburger versammelten sich am Sonntag, um die Stadt aufzupolieren. Schockiert von den Straßenschlachten in der Stadt und den massiven Sachbeschädigungen versammelten sich Freiwillige und rückten mit Besen, Eimern und Handschuhen vor.

Mitten drin: Stefan Dries, Geschäftsführer des Hagebaumarkts. „Wir waren am Freitag ziemlich betroffen, als wir das gesehen haben“, erzählt der Manager im Interview am Straßenrand. „Wir haben dann die Sachen zur Verfügung gestellt: Besen, Schrubber, Handschuhe, Müllbeutel - alles, um den gröbsten Dreck von der Straße zu bekommen.“

Eine Hamburgerin hatte die Menschen zu Aufräumarbeiten im Schanzenviertel animiert und Zuspruch auch von Unternehmen erhalten. Um 13 Uhr versammelte sich ein wahres Freiwilligenheer, um gemeinsam die Stadt zu säubern.