George Lucas Der US-Filmproduzent George Lucas nimmt für sein Museum in Los Angeles mehr als eine Milliarde US-Dollar in die Hand. (Foto: dpa)

Los AngelesGeorge Lucas und sein Team haben sich für Los Angeles als Standort für ein Museum über Leben und Werk des „Star Wars“-Schöpfers entschieden und San Francisco eine Absage erteilt. Zu der Entscheidung sei man nach „sorgfältiger Prüfung und Beratung“ gekommen, gaben die Organisatoren am Dienstag (Ortszeit) bekannt.

Demnach soll das „The Lucas Museum of Narrative Art“ im Exposition Park in Los Angeles errichtet werden. Dort befände es sich in Gesellschaft traditionellerer Museen wie das California Science Center und das Naturhistorische Museum des Bezirks Los Angeles.

Lucas bemüht sich schon seit fast einem Jahrzehnt um den Bau des Museums und finanziert das Projekt selbst. Mehr als eine Milliarde US-Dollar (940 Millionen Euro) will er angeblich in das Vorhaben stecken. Das Lucas Museum of Narrative Art soll neben einer großen Sammlung privater Gegenstände 40.000 Gemälde, Zeichnungen und Stücke aus der Filmwelt beherbergen.

Das Projekt wurde zum Objekt einer Rivalität zwischen Los Angeles und San Francisco. Letztere Metropole bot die künstlich aufgeschüttete Insel Treasure Island inmitten der berühmten Meeresbucht als Standort für das Museum an.

Lucas hat sowohl zu Los Angeles als auch San Francisco Verbindungen und hätte daher guten Grund gehabt, sich für eine der Städte zu entscheiden. Der 72-Jährige ist Absolvent der University of Southern California, die gleich gegenüber seines künftigen Museums liegt.

Zugleich verbrachte er einen großen Teil seines Lebens in der Region San Francisco Bay Area. Es sei eine „extrem schwierige“ Entscheidung gewesen, hieß es in der Mitteilung. Zeitweise war auch Chicago in der engeren Wahl.