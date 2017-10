 Starke Frauen: Wie das Netz das Schönheitsideal prägt

Starke Frauen Liza Grundig ist eines von rund 2000 Fitnessmodels. (Foto: dpa)

BerlinWenn Liza Grundig die Wahl hat, greift sie zu einer besonders schweren Kugelhantel. „Das macht mir nichts“, sagt sie. Im Gegenteil. Die 28-Jährige, das dunkle Haar im Zopf nach hinten genommen, lässt leichtere Trainingsgeräte liegen und lächelt. Grundig ist Studentin in Berlin, stolz auf ihren vom Ausdauertraining kraftvoll geformten Körper – und sie ist Sportmodel bei McFit. Die Fitnessstudiokette hat eine eigene Model-Agentur. Grundig ist eines von rund 2000 Fitnessmodels, die die Vermittlung in der Kartei führt.

Ihre Chefin heißt Anja Tillack. Sie leitet die Agentur. Ihr Angebot: die Sportstudio-Mitglieder vom Laufband auf den Laufsteg zu bringen. Und vor die Kameras von Werbefotografen. Tillack ist klein, sieht selbst sportlich aus. Auch sie lächelt professionell, wenn sie fotografiert wird. „Sportliche Attraktivität ist beliebter denn je“, sagt sie. Auch die Modebranche verändere sich in diese Richtung.

„Strong is the new skinny“, also Stark ist das neue Dünn, so lässt sich dieses Phänomen beschreiben. Weibliche Fans wollen Muskeln zeigen, nicht Rippen. Fitnessmodels feiern mit Büchern und mit Trainingsprogrammen online Erfolge. Selbst Weltklasse-Sportlerinnen wie die US-Skirenn-Ikone Lindsey Vonn (32) springen mit Büchern wie „Strong is the new beautiful“ auf diesen Zug auf.

Fitness-Branche in Deutschland Studios 8684 (+14,8 Prozent im Vergleich zu 2012), rund jede neunte Anlage ist ein reines Frauen-Studio. Quelle: Deutscher Sportstudio-Verband, alle Zahlen für das Jahr 2016.

Dichte Am höchsten ist die Studio-Dichte in Hamburg (6080 Einwohner kommen auf eine Anlage), am niedrigsten in Sachsen-Anhalt (14.970).

Mitglieder 10,08 Millionen (+27,4 Prozent zu 2012).

Alter der Trainierenden Durchschnittlich 39,9 Jahre .

Mitgliedsbeiträge Im Schnitt 44,62 Euro pro Monat.

Umsatz 5,05 Milliarden Euro (+24,4 Prozent zu 2012).

Beschäftigte 209.200

„Das ist auf jeden Fall seit einigen Jahren ein Trend“, bestätigt Lena Papasabbas vom Zukunftsinstitut in Frankfurt am Main. Dazu passen die steigenden Mitgliederzahlen bei Fitnessstudios: 2016 wurde die Zehn-Millionen-Marke in Deutschland geknackt.

Muskeln statt Size Zero also. Eine positive Entwicklung befeuert durch das Internet, könnte man meinen. Ist gar ein Ende des krankmachenden Magerwahns in Sicht?

Dass Menschen sportlich aktiv sind, ist nicht neu. Lena Papasabbas erinnert an die Trimm-Dich-Bewegung der 1970er-Jahre. Neu seien allerdings Anstoß und Absicht. Während die Trimm-Dich-Bewegung von Politik, Krankenkassen und Wirtschaft, also von oben, gefördert wurde, um Krankheiten einzudämmen, gehe der aktuelle Trend vom Einzelnen aus, erläutert die Expertin. Heute stehe das individuelle Bewusstsein für den Körper im Vordergrund. Gleichzeitig geht es oft um Ausgleich und – auch so ein Modetrend – Achtsamkeit. Gegen Stress im Job werden Sport und Bewegung hoch gehandelt.

Model Liza Grundig macht drei bis viel Mal die Woche Sport. Im Fitnessstudio ist die 28-Jährige seit Jahren Mitglied. Auf die Idee, dort als Model aktiv zu werden, kam sie über eine Ausschreibung.

Am Berliner Sitz der Agentur wird Grundig regelmäßig vermessen. Eine Mitarbeiterin kommt mit dem Maßband und schießt Fotos. Ein große Leinwand steht im Büro auf plüschigem Teppich, ein Schreibtisch wird zum Schminktisch umfunktioniert. Zu viel Schweiß, noch etwas Puder?

Sport heißt für Grundig nicht nur Wohlbefinden. „Ich finde sportliche Figuren wunderschön“, sagt sie. Durch Sport sehe die Haut viel gesünder aus. Gleichzeitig sei Bewegung auch wichtig für ihren Alltag, gebe ihr Energie. Die junge Frau ist das Gesicht einiger Unternehmen und Kampagnen.