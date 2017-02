 Starke Regenfälle: Lawinengefahr in deutschen Alpen steigt

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Lawinenwarnung In einigen Hochlagen der bayerischen Alpen gilt erhebliche Lawinengefahr. (Foto: dpa)

MünchenStarke Regen- und Schneefälle haben die Lawinengefahr in den bayerischen Alpen wieder kräftig steigen lassen. Unterhalb der Waldgrenze herrsche nun überall wieder erhebliche Lawinengefahr und damit die dritthöchste der fünf Warnstufen, teilte der Lawinenwarndienst Bayern am Mittwoch in München mit.

Auch in den Hochlagen der Allgäuer und Ammergauer Alpen sowie in den Werdenfelser Alpen rund um die Zugspitze werde die Lawinengefahr nun wieder als erheblich eingestuft. Unterhalb von 1.600 Metern müsse damit gerechnet werden, dass meist mittlere Nassschneelawinen von selbst ausgelöst würden.