Starkes Erdbeben: Tsunami-Warnung vor Alaska

Vor der Küste Alaskas hat die Erde gebebt. Die Erschütterungen hatten eine Stärke von 7,9 auf der Richterskala. Eine Tsunami-Warnung ist in Kraft, das Beben wurde in großer Distanz noch gespürt.

Der gelbe Stern zeigt den Ort des Bebens. Eine mögliche Tsunami bräuchte drei Stunden, um den US-Bundesstaat Washington zu erreichen und fünf Stunden bis Hawaii. Ausbreitungskarte für mögliche Tsunami

JuneauEin Erdbeben der Stärke 7,9 hat den Meeresboden vor der Küste des US-Bundesstaats Alaska erschüttert. Das teilte die US-Erdbebenwarte USGS mit. Vorherige Angaben über eine Stärke von 8,2 wurden damit korrigiert.

Der US-Wetterdienst gab zunächst eine Tsunami-Warnung für Alaska, die Westküste Kanadas und Hawaii heraus. Die Tsunami-Warnung für Hawaii wurde mittlerweile aufgehoben. Die Warnungen für die Küste Alaskas und Nordamerikas gelten aber weiterhin.

Die Polizei der alaskischen Stadt Kodiak wies die Bewohner an, sich auf eine Höhe von mindestens 100 Fuß über dem Meeresspiegel zu begeben. Der Tsunami soll die Küste in etwa einer Stunde treffen, an der Küste wurde bereits beobachtet, wie sich das Wasser zurückzieht. In Kodiak ist es derzeit mitten in der Nacht.

Bisher ist nichts von Opfern oder Schäden bekannt. Der US-Wetterdienst teilte mit, dass „basierend auf den verfügbaren Daten von diesem Erdbeben ein Tsunami ausgelöst worden sein könnte, der Küsten auch weit entfernt vom Epizentrum zerstören könnte“. Eine Untersuchung werde durchgeführt. Auch die kanadischen Behörden sprachen eine Warnung für die Küste von British Columbia aus.

Das Epizentrum des Bebens um 10.31 Uhr mitteleuropäischer Zeit lag nach Angaben des Geologischen Dienstes der USA 256 Kilometer südöstlich von Chiniak in Alaska in einer Tiefe von zehn Kilometern.

10m water displacement recorded by buoy station #46410 57.650 N 143.798 W https://t.co/RoDLWXABlH pic.twitter.com/d44fe6twXc — Andy Smith (@g7izu) January 23, 2018

Eine Messboje der US-Meeresbehörde NOAA registrierte im Golf von Alaska einen deutlichen Anstieg des Wasserspiegels für wenige Sekunden. Die Höhe des Ausschlags betrug zehn Meter. Das Deutsche Geoforschungszentrum in Potsdam gab die Stärke des Bebens mit 7,8 an. Die US-Ozean- und Atmosphärenbehörde NOAA sprach von einer Stärke von 8,0.

Nach Angaben des USGS konnte das Beben bis weit nach Alaska hinein gespürt werden. Eine Liste mit Meldungen zeigte, dass das Beben in mehr als 440 Kilometern Entfernung noch deutlich gespürt wurde.

Das Epizentrum liegt im sogenannten Pazifischen Feuerring. Dieser Ring rund um den Pazifischen Ozean ist geologisch eine der gefährlichsten Regionen der Erde, weil an ihm verschiedene Platten der Erdkruste aufeinandertreffen. Immer wieder kommt es zu tektonischen Verschiebungen, die Vulkanausbrüche, Erdbeben und Tsunamis zur Folge haben.

Der mehr als 40.000 Kilometer lange „Feuerring“ reicht von der süd- und nordamerikanischen Westküste über Alaska, Russland, Japan bis hin nach Südostasien.