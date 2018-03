Streit um Giftanschlag Großbritannien muss weitere Diplomaten abziehen – Zoll filzt russisches Flugzeug

Russland verlangt den Abzug von weiteren 50 diplomatischen Vertretern. Die britische Polizei hat unterdessen eine Aeroflot-Maschine nach der Landung durchsucht.

Das Logo der russischen Aeroflot auf einem Airbus A320. Ein Flugzeug der Luftlinie wurde am Freitag nach der Landung in Heathrow, London, von britischen Behörden untersucht. Die russische Botschaft zeigte sich befremdet. (Foto: Reuters) Aeroflot

LondonIm Streit über den Giftanschlag auf den Ex-Agenten Sergej Skripal hat Russland Großbritannien zum Abzug weiterer gut 50 diplomatischer Vertreter aufgefordert. Zusammen mit den bereits ausgewiesenen 23 Diplomaten sei dann Gleichstand bei der Zahl der Vertreter im jeweils anderen Land hergestellt, sagte Außenamtssprecherin Maria Sacharowa am Samstag. Die britische Regierung muss nun entscheiden, welche Vertreter des diplomatischen oder des technischen Dienstes sie abzieht. Eine Sprecherin des britischen Außenministeriums nannte die Maßnahme bedauerlich.

Die Zeitvorgabe für den Personalabbau beträgt einen Monat. Einem aktuellen Adressverzeichnis zufolge sind in Moskau nur knapp 60 britische Diplomaten akkreditiert, von denen 23 bereits ausgewiesen worden sind. Daneben haben die westlichen Botschaften in Moskau noch technisches Personal akkreditiert. Das sind Bürger des eigenen Landes, die als Sicherheitsleute, Haustechniker oder auch als Lehrer von Botschaftsschulen arbeiten. Als dritte Kategorie gibt es russische Angestellte, zum Beispiel als Köche, Fahrer oder Mitarbeiter der Visastellen. Zu deren Zahl gibt es keine Angaben. 2017 wurde den US-Vertretungen in Russland auferlegt, mehr als 750 Mitarbeiter abzubauen. Die traf vor allem einheimisches Personal, so dass die Wartezeiten für US-Visa deutlich länger wurden.

Zuvor hatte sich Russland über die mutmaßliche Durchsuchung einer russischen Passagiermaschine am Flughafen London Heathrow beschwert. Der britische Zoll habe den Aeroflot-Flug aus Moskau am Freitag nach der Landung durchsucht. Der Vorfall sei außergewöhnlich und habe gegen internationale Richtlinien verstoßen, erklärte die russische Botschaft in Großbritannien in der Nacht zum Samstag auf Twitter.

Dieses Vorgehen sei eine weitere „eklatante Provokation der britischen Behörden“ im Zuge des Giftanschlags auf den Ex-Spion Sergej Skripal und seine Tochter, erklärte die Botschaft. Sie habe in einer diplomatischen Note eine Erklärung für die Durchsuchung gefordert. Die britische Regierung kommentierte die Beschwerde zunächst nicht.

Großbritannien und Russland befinden sich wegen des Giftanschlags auf die Skripals seit Wochen im Streit. Die britische Regierung hat Moskau für den Angriff verantwortlich gemacht und etliche russische Diplomaten ausgewiesen. Gleiches taten rund zwei Dutzend weitere westliche Länder. Insgesamt wurden rund 130 russische Diplomaten ausgewiesen. Russland reagierte am Freitag mit der Ausweisung von 59 Diplomaten aus 23 Ländern. Darunter sind vier Vertreter aus Deutschland. Bereits am Donnerstag hatte Russland 60 US-Diplomaten zu unerwünschten Personen erklärt und die Schließung des US-Konsulats in St. Petersburg angeordnet.