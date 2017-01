 Sturmflut an der Ostsee: Tief „Axel“ lässt Deutschland bibbern

Ostseeküste Dank Sturmtief "Axel" wird eine Sturmflut mit Höchstständen von etwa 1,50 Meter über Normal an der gesamten deutschen Ostseeküste erwartet. (Foto: dpa)

OffenbachEiskaltes stürmisches Winterwetter hält die Menschen in vielen Teilen Deutschlands in Atem - eine Abschwächung ist vorerst nicht in Sicht. Die Menschen an der Ostseeküste bereiteten sich für die Nacht auf die vielleicht schwerste Sturmflut seit zehn Jahren vor. Vor allem im Osten und Süden Deutschlands kann es auch am Donnerstag noch bei kräftigen Schnee- und Graupelschauern zu Wintergewittern kommen, sagte ein Meteorologe vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Offenbach. Am Freitag sei in ganz Deutschland tagsüber „gemäßigter Frost“ bis minus 7 Grad zu erwarten.

Sturmtief „Axel“ bringt Schnee und vor allem in Höhenlagen tiefe Minusgrade. Im Bergland könnten die Temperaturen über frisch gefallenem Schnee auf minus 20 Grad sinken, erwarten die Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes in Offenbach. Zwischen Erzgebirge und Alpen sind in den Nächten zu Freitag und Samstag Tiefstwerte zwischen minus 7 und minus 15 Grad möglich.

Schon in der Nacht zum Mittwoch brachte „Axel“ kräftigen Sturm nach Deutschland: Auf den Bergen sowie an der Nordsee traten vielfach orkanartige Böen oder Orkanböen auf. Auf dem Brocken im Harz wurden Spitzen-Windgeschwindigkeiten von 123 Kilometern in der Stunde erreicht, im Erzgebirge auf dem Fichtelberg Böen von 114 Stundenkilometern gemessen. Auf Spiekeroog wehte der Wind mit einer Geschwindigkeit von 112 Kilometern in der Stunde. In der Nacht zum Donnerstag sollte der Wind aber allmählich nachlassen.

An weiten Teilen der Nordseeküste hatte „Axel“ am Mittwoch weniger Arbeit bereitet als befürchtet. Am Vormittag entspannte sich die Lage an der Nordsee weiter, dagegen blieb sie an der Ostsee für die Nacht zum Donnerstag angespannt.

Eine teils heftige Sturmflut erreichte am Mittwochabend die deutsche Ostseeküste. Auf den Inseln Rügen und Usedom überspülten die Wellen die Strände bis zu den Dünen. Seebrücken wurden vorsorglich gesperrt. In Stralsund, Wismar, Lübeck und Rostock drückte sich in Hafennähe das Ostseewasser durch Kanalisation und Gullys. Anwohner sicherten in den Ostseestädten Häuser und Gaststätten mit Spundwänden und Sandsäcken. Größere Schäden waren nach Angaben der Behörden am Abend zunächst nicht bekannt. An den Küsten Mecklenburg-Vorpommerns und Schleswig-Holsteins wurden am Abend bereits Wasserstände von mehr als 1,40 Meter über Normal, in Wismar und Lübeck von mehr als 1,50 Meter über Normal gemessen. Dies entspricht einer schweren Sturmflut.

Ursache dafür war aber nicht nur Tief „Axel“ - die Ostsee führt zurzeit auch besonders viel Wasser, weil der Westwind in den vergangenen Tagen viel Nordseewasser in das Nachbarmeer drückte. Beispielsweise auf der vor Wismar gelegenen Ostsee-Insel Poel lagen 30 000 Sandsäcke bereit. Sie würden befüllt, wenn sich Gefahren abzeichnen sollten, sagte die Bürgermeisterin am Mittwoch. Der höchste Wasserstand wurde kurz nach Mitternacht erwartet.