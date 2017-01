Viele Unfälle in Bayern

Vor allem in Bayern verursachte der Wintereinbruch mit Schnee und Wind bereits am Mittwoch Dutzende Verkehrsunfälle. Etwa in Ostbayern kamen Autofahrer in der Nacht und am Mittwoch ins Rutschen, die Streufahrzeuge waren mancherorts im Dauereinsatz. Im oberbayerischen Eberfing starb eine 68-Jährige nach einem Verkehrsunfall auf winterglatter Straße. In Baden-Württemberg verunglückte ein 31-Jähriger auf rutschiger Fahrbahn tödlich. Auch in Niedersachsen, Thüringen und Sachsen krachte es nach Schneeschauern, Glätte und Schneeverwehungen mehrfach. An der Bahnstrecke von Bremen nach Hannover fielen mehrere Bäume um.

Eine gute Nachricht gab es vom DWD für die Wintersportorte. Vielerorts würden dort - nach langem Warten - „nennenswerte Neuschneemengen“ erwartet. Am Donnerstag werden in vielen Teilen Deutschlands Niederschläge erwartet - oft auch als Schnee. Und wegen der Kälte könne dieser vorerst auch liegenbleiben.

Tief „Axel“ hingegen sollte von Skandinavien in der Nacht quer über die Ostsee weiter nach Weißrussland ziehen.