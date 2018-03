 Stuttgart: Brand in Asylbewerberheim - Ursache unklar

In einem Asylbewerberheim in Stuttgart sind mindestens neun Menschen verletzt worden. Die Brandursache ist noch ungeklärt - ein Anschlag kann aber wohl ausgeschlossen werden.

Brand in Asylbewerberheim

StuttgartMindestens neun Menschen sind bei einem Feuer in einem Asylbewerberheim in Stuttgart am Samstagmorgen verletzt worden. „Wir haben aber keine Hinweise auf einen Anschlag von außen“, sagte ein Polizeisprecher der Nachrichtenagentur dpa. Die Brandursache sei noch unklar.

Ein Mensch sei schwer verletzt worden. Rund 40 Bewohner hatten sich am Morgen selbstständig aus dem dreistöckigen Haus retten können. Der Gebäudeteil sei akut einsturzgefährdet.

Die Feuerwehr bekämpft den Brand in einem Asylbewerberheim in Stuttgart-Sillenbuch. (Foto: dpa)

Kurz vor 6 Uhr war der Notruf bei der Polizei eingegangen. Als die Feuerwehr eintraf, brannte das Haus im Ortsteil Heumaden schon lichterloh. Zwei Bewohner sprangen laut Polizei aus dem Fenster, ein Mann seilte sich mit einem Bettlaken ab. Die Ermittler konnten das Gebäude zunächst nicht betreten.