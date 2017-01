 Supermarkterpresser festgenommen: Fünf Millionen Euro in Bitcoins waren gefordert

In Gefahr Drei Erpresser drohten damit, Lebensmittel in Supermärkten zu manipulieren. (Foto: Jens Büdpa)

DortmundDrei mutmaßliche Supermarkterpresser sind der Polizei in Nordrhein-Westfalen ins Netz gegangen. Sie hätten Geld verlangt und gedroht, Lebensmittel zu manipulieren, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Um der Forderung Nachdruck zu verleihen, hat das Trio nach Informationen der „Bild“-Zeitung Pflanzenschutzmittel in Nuss-Nugatcreme gespritzt, die Gläser aber kenntlich gemacht.

Gefordert hätten sie umgerechnet fünf Millionen Euro in bargeldlosen Zahlungen in der Internetwährung Bitcoin. Der Deutschen Presse-Agentur wurden diese Informationen aus zuverlässiger Quelle bestätigt. Die drei Tatverdächtigen im Alter von 43 und 44 Jahren seien bereits am Dienstag in verschiedenen NRW-Städten festgenommen worden, teilte die Behörden weiter mit. Gezahlt worden sei nicht. Gefahr für Kunden habe nicht bestanden.