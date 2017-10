 Täter gefasst: Polizei befreit Geiseln in britischem Bowling-Center

Geiselnahme in britischer Bowlinghalle Polizisten in Nuneaton in Großbritannien im Einsatz: Der Täter wurde nach seiner Festnahme in ein Krankenhaus gebracht. (Foto: dpa)

NuneatonMit einer Waffe hat ein Mann am Sonntag stundenlang zwei Angestellte einer Bowlinghalle in Großbritannien als Geiseln gehalten. Die Polizei stürmte am Abend das Gebäude in der mittelenglischen Stadt Nuneaton und nahm den Täter fest. Er wurde nach Angaben von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Die Geiseln, zwei Männer, blieben ebenso wie die Polizisten unverletzt.

Das Motiv des Täters war zunächst unklar. Der Geschäftsführer der Bowlinghalle, das in dem Freizeitkomplex Bermuda Park integriert ist, ging von einer Beziehungstat aus. Zu der Anlage gehören außer dem Bowling-Center auch ein Kino, Restaurants, ein Fitnesszentrum und ein Hotel. Viele Familien hatten mit ihren Kindern in dem Komplex bis zum Ende der Polizeiaktion hinter verschlossenen Türen ausgeharrt.

Ein Augenzeuge berichtete, der Mann habe beim Betreten der Bowlinghalle seine Waffe über den Kopf geschwenkt und geschrien: „Game over, Game over“ („Das Spiel ist vorbei“). Dutzende von Besuchern seien daraufhin schreiend und in Panik weggerannt.

Die Polizei war gegen 15.30 Uhr MESZ zum Tatort gerufen worden. Sie hatte zunächst nur allgemein von einem „Vorfall“ berichtet und eindringlich davor gewarnt, sich dem Freizeitkomplex zu nähern. Einen Terroranschlag hatte die Polizei schon frühzeitig ausgeschlossen.

Gegen 20 Uhr wurde das Ende des nervenaufreibenden Einsatzes bekannt. „Wir möchten der Bevölkerung für ihre Geduld und Kooperation danken“, sagte ein Polizist der Grafschaft Warwickshire am Abend.

Augenzeugen sagten, der Täter sei zwischen 40 und 50 Jahren alt. Die Menschen seien völlig verängstigt gewesen. Der „Coventry Telegraph“ zitierte den Kinobesucher Paul Edgington mit den Worten: „Unser Film stoppte und wir wurden angewiesen, alle in einen Raum zu gehen. Die Angestellten verriegelten alle Türen und Ausgänge.“

Dutzende von Polizisten waren im Einsatz, Hubschrauber kreisten über dem Freizeitkomplex in der Grafschaft Warwickshire.