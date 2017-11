 Taifun „Damrey“: 27 Tote nach schwerem Unwetter in Vietnam

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Sturmschäden in Vietnam „Damrey“ ist der zweite Taifun, der Vietnam innerhalb eines Monats heimgesucht hat. (Foto: dpa)

HanoiDer heftige Taifun „Damrey“ hat in Vietnam mittlerweile mindestens 27 Menschen getötet. 22 weitere werden noch vermisst, die Schäden an der Südküste des Landes sind immens, wie die vietnamesischen Behörden am Sonntag mitteilten.

Zu den Vermissten zählten 17 Besatzungsmitglieder von Frachtschiffen, die vor der Küste der Provinz Binh Ding sanken, wie der Katastrophenschutz in einer Mitteilung erklärte. 74 andere Seeleute waren vorher gerettet worden. Darüber hinaus seien mehr als 600 Häuser zerstört und fast 40.000 weitere beschädigt worden. In der gesamten Region kam es zu Stromausfällen.

„Damrey“ ist der zweite Taifun, der Vietnam innerhalb eines Monats heimgesucht hat. Er richtete auch an den Reisfeldern der Region schwere Schäden an. 228 Fischerboote sanken oder wurden beschädigt. Rund 1500 Reisende strandeten an verschiedenen Bahnhöfen.

Vor Dienstag sollte der heftige Regen noch nicht aufhören. In der zentralen Region Danang soll in wenigen Tagen ein Wirtschaftsgipfel stattfinden, zu dem auch die Präsidenten der USA, Russlands und Chinas, Donald Trump, Wladimir Putin und Xi Jinping, erwartet werden.