Der Plattenladen wird zum Museum

Gedenkzaun Der verstorbene Popstar wird nach wie vor von seinen Fans verehrt. (Foto: AP)

Die Prince-Ecke in dem Plattenladen ist inzwischen zu einer Art Schrein geworden. Einmal legte ein Fan sogar eine lilafarbene Blume neben die Alben, deren Hits wie „Kiss“, „Purple Rain“ oder „1999“ längst weltweit Klassiker sind. „Wir haben einen völlig neuen Markt an Kunden bekommen. Normalerweise würde man in seinen Ferien nicht in einen Plattenladen in Minneapolis fahren, aber die Menschen sind hierher gekommen und haben sich gegenseitig ihre Prince-Geschichten erzählt. Wir haben zugehört und mit ihnen getrauert.“ Auf Kundenbitten hin hat Meyerring nun zahlreiche Prince-Souvenirs im Angebot und alle anderen Souvenirs auch in Lila, der erklärten Lieblingsfarbe des Musikers. Von den fünf CDs, die sich am besten verkaufen, stammen vier von Prince.

An der Kasse lud Prince Meyerring damals noch zu einer Party nach Paisley Park ein. Solche Partys schmiss der Musiker häufiger, kündigte sie kurzfristig zum Beispiel über Twitter an, öffnete dann die Türen zu den beiden Bühnen seines Anwesens und ließ einen DJ spielen. Gegen eine geringe Eintrittsgebühr konnte jeder dabei sein - und alles konnte passieren. Manchmal trat Prince auf und spielte bis zum Morgengrauen, dann ließ er für alle Pfannkuchen backen. Manchmal zeigte er sich gar nicht.

Es gab strenge Regeln, wer sie brach, wurde rausgeschmissen: Keine Fotos, keine Handys, keine Drogen, kein Alkohol, kein Rauchen, keine Schimpfwörter. Nach Jahren des Party-Exzesses war Prince zum strengen Veganer geworden und lehnte all das ab. An dem Abend damals im April 2016 sei Prince kurz aufgetaucht und habe eine neue Gitarre und ein neues Klavier vorgestellt, erinnert sich Meyerring. Aber nachdem er ein paar Takte von „Chopsticks“ geklimpert habe, sei er wieder verschwunden. Es sollte das letzte Mal sein, dass Prince sich in Paisley Park der Öffentlichkeit zeigte.

Fünf Monate später wurde das Anwesen zum Museum, betrieben von der selben Firma, die auch Elvis' Graceland in Memphis verwaltet. Für rund 40 Dollar (etwa 38 Euro) können Besucher seitdem eine geführte Tour durch Paisley Park buchen. Hinter den Mauern verbirgt sich eine nicht enden wollende Bad-Taste-Party zwischen Fotos und Erinnerungsstücken, mit viel Schwarzlicht, Kerzen, Plüschteppichen und lilafarbenen Polstermöbeln, sowie modernsten Musik- und Videostudios. Die Wohnräume von Prince sind nicht Teil der Tour, aber hin und wieder schimmert doch ein Funken Privates dieses so extrem verschwiegenen und mysteriösen Musikers durch: Ein gerahmtes Foto seines Vaters, eine Tischtennisplatte im Aufnahmestudio, eine parfümierte Kerze auf dem Videoschnitttisch, Marke „Meeresbrise“.

„Er war ein sehr ruhiger Typ, wir haben nie miteinander gesprochen. Wir haben über unsere Gehirne kommuniziert“, sagt Julius, der jahrelang für die Sicherheit von Prince zuständig war und heute das Museum bewacht. „Aber er hat hier alles kontrolliert. Wenn er eine Party gab, hat er uns das Signal gegeben, nach dem die Besucher aus ihren Autos steigen durften.“ Niemand habe Prince wirklich gekannt. „Er war für alle ein Mysterium.“

Prince habe die meiste Zeit hart gearbeitet, aber dann habe er auch gerne Spaß gehabt. „Nach seinen Shows kam er manchmal nachts raus und ist mit dem Fahrrad die Straße hinuntergefahren. Das erste Mal, als er das gemacht hat, bin ich fast ausgeflippt. Soll ich ihm nachrennen? Ich bin doch für seine Sicherheit zuständig. Aber die anderen haben mich davon abgehalten. Er hatte seine schicken Klamotten an, was anderes hatte er nie an, und fuhr die Straße rauf und runter.“ Immer wieder kamen auch Stars wie Madonna nach Paisley Park, um mit Prince zu feiern, und immer wieder lud er auch Lokalgrößen ein, wie das Frauenbasketballteam nach einem Titelgewinn. Lokalen Wohltätigkeitsorganisationen spendete Prince große Summen.