Minneapolis bis zum Tod

In Armut geboren So kennt man den Popstar. Geboren wurde der Musiker allerdings in ärmlichen Verhältnissen. (Foto: AP)

1958 wurde Prince als Prince Roger Nelsons in Minneapolis geboren, wuchs in einem kleinen weißen Holzhaus in einer armen Gegend der Stadt auf, in der es damals noch eine gesellschaftliche Trennung von Schwarzen und Weißen gab. Minneapolis blieb seine Heimat, auch wenn die Welt ihn feierte.

„Ich glaube, er ist geblieben, weil die Menschen hier im Großen und Ganzen sehr nett sind, und weil sie ihn in Ruhe gelassen haben“, sagt Plattenladen-Betreiber Meyerring. „Sie haben ihn als Nachbarn respektiert, er konnte einkaufen gehen und musste sich keine Gedanken über Paparazzi machen. In einem Interview hat er mal gesagt: „Die Kälte siebt die schlechten Menschen aus.““ Über die Streitereien zwischen Prince, der mehrfach verheiratet war, aber keine Kinder hatte, und seiner Familie gibt es in Klatschmedien viele Gerüchte, genau wie über die Streitereien um sein Erbe. Aber das sei alles nur Gerede, sagt Bodyguard Julius. „Seine Familie war früher ständig hier, und sie sind jetzt ständig hier. Es kannte sie nur keiner, und Prince wollte sie nicht ins Scheinwerferlicht bringen.“

Zum Todestag haben sowohl Paisley Park als auch der Plattenladen „Electric Fetus“ und der Club „First Avenue“ im Zentrum von Minneapolis, in dem Prince oft auftrat, zahlreiche Veranstaltungen geplant. Der Geschichtsverein von Minnesota will mehrere Kostüme des Sängers ausstellen, und der Betreiber des Unternehmens Waconiaville Tours, Randy Luedtke, berichtet von ausverkauften Prince-Touren.

Weltweit wird Prince seit seinem überraschenden Tod vermisst, aber wohl nirgends so sehr wie in seiner Heimat Minneapolis. „Niemand wird seinen Platz hier je einnehmen können“, sagt Plattenladen-Betreiber Meyerring. „Er ist eine lokale Legende. Dies wird immer seine Heimat sein, das wird uns immer bleiben.“ Besonders ein Song werde Prince für immer mit seiner Heimat verbinden: „Sometimes it Snows in April“ (Manchmal schneit es im April), im nördlichen Bundesstaat Minnesota keine Seltenheit. „Als er damals im April gestorben ist, da war es dieser Song, der besonders auf die Tränendrüse gedrückt hat.“ „Manchmal schneit es im April“, singt Prince in der 1986 veröffentlichten Ballade. „Manchmal fühle ich mich so schlecht. Manchmal wünsche ich mir, dass das Leben nie aufhört. Aber sie sagen, dass alle guten Dinge endlich sind.“