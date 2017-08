 Totale Sonnenfinsternis: Amerika, vom Kosmos vereint

Sonnenfinsternis-Schnaps Die Amerikaner machen alles, was mit dem Naturschauspiel zu tun hat, zu Geld. (Foto: AFP; Files; Francois Guillot)

New YorkFür Bananenproduzent Chiquita ist die Sache klar: Die Sonnenfinsternis am 21. April in den USA ist ihr Werk. Für „zwei glamouröse Momente“ – bevor und nach dem der Mond das Licht der Sonne blockiert – wird das Unternehmen „den brennenden Ball im Zentrum unseres Sonnensystems in eine gigantische Banane verwandeln“. Der Name der Werbekampagne sagt alles: „Wir sind Banane“.

Amerika ohne Kommerz wäre wie Deutschland ohne Fußball. Witzig, spielerisch, keck, unverschämt – mit neuen Produkten, Marketing und Reiseangeboten versuchen Unternehmen und Geschäftsleute aus dem Jahrhundertereignis Kapitals zu schlagen.

Es gibt auch eine andere Hoffnung: Dass die Sonnenfinsternis das tief gespaltene Land zumindest für ein paar Stunden einigt. Die Gräben ziehen sich durch Freundeskreise, Familien. Demokraten gegen Republikaner, liberal gegen konservativ, angeheizt durch Vorfälle wie vor wenigen Tagen die halbherzigen Verurteilung von Rechtsradikalen durch Präsident Donald Trump.

Amerikaner stehen sich immer unversöhnlicher gegenüber. Doch am Montag können sie sich Arm und Arm das kosmische Ereignis ansehen, das viele Dinge im wahrsten Sinne des Wortes in ein anderes Licht rückt. „Wir brauchen wirklich etwas, das uns zusammen bringt“, sagte Astronom Tyler Nordgren, der ein Buch über Sonnenfinsternisse verfasste.

Quer durch die USA geht die „Spur der Totalität“, dort, wo die Sonne zu 100 Prozent verdunkelt sein wird. Die Strecke zieht sich vom Nordwesten in Oregon in Richtung Südosten über Idaho, Wyoming, Nebraska, Missouri, Tennessee und South Carolina hin – gleichgültig, ob die Bundesstaaten rot oder blau sind, den beiden Farben der Demokraten und Republikaner. Rund 12,5 Millionen Amerikaner leben im „path of totality“. Nach verschiedenen Schätzungen werden bis zu 7,8 Millionen Menschen dorthin reisen.

Was Amerikaner auch eint, ist die Lust am Geldverdienen. Ein Spezialzug vom der US-Eisenbahn Amtrak von Chicago nach Carbondale – wo die Sonnenfinsternis mit zwei Minuten und 38 Sekunden mit die längste in ganz Amerika sein wird – war innerhalb weniger Stunden ausgebucht.