 TV-Boom in China: Warum sich Chinesen an korrupten Beamten ergötzen

Er is ein ehemaliger Vize-Direktor der Kohle-Abteilung in der staatlichen Kommission für Reform und Entwicklung. Seinen Kollegen gegenüber gab er sich immer bescheiden und sparsam. So fuhr er seinen Audi immer in die Nähe seiner Arbeit und stieg dann auf ein einfaches Fahrrad um. Die Behörden fanden rund 200 Millionen Yuan (31 Millionen Euro) in chinesischer und ausländischer Währung in seiner Villa. Im Gebäude waren keine anderen Möbel außer einem Bett, das Geld hatte er in Koffern und Taschen gelagert. 2016 erhielt er die Todesstrafe mit zwei Jahre Aufschub, was im Regelfall in eine lebenslange Haft umgewandelt wird.