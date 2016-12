 Twitter-Hack: Wirbel um angeblichen Tod von Britney Spears

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Britney Spears Eine Falschmeldung über den Tod des Popstars sorgte für Wirbel. (Foto: dpa)

BerlinEine Mitteilung über den angeblichen Tod der Popmusikerin Britney Spears auf dem offiziellen Twitter-Account von @SonyMusicGlobal hat am Montag einige Aufregung verursacht. Nach wenigen Minuten wurde die Meldung jedoch wieder offline genommen. Nichtsdestotrotz hatte sie bereits im Internet und bei einigen Medien Verbreitung gefunden.

Ein Sprecher des 35 Jahre alten US-Popstars dementierte die Meldung auf dpa-Anfrage. „Britney lebt und es geht ihr gut“, sagte Spears-Sprecher Adam Leber. „Anscheinend wurde das Twitter-Konto von Sony Music manipuliert“, betonte er. Sony Music in New York erklärte am Montag, noch eine offizielle Mitteilung zu dem Vorfall veröffentlichen zu wollen.

Immer wieder kommt es in Sozialen Netzwerke zu gefälschten Todesmeldungen. Da im Jahr 2016 bereits viele Prominente starben – zuletzt etwa Popmusiker George Michael mit 53 Jahren – treffen solche Meldungen dort häufig auf viel Resonanz.