Böller treiben Feinstaubbelastung in die Höhe

In Augsburg wurde ein Feuerwehrmann nach ersten Erkenntnissen gezielt von hinten mit einer Silvesterrakete beschossen. Der Mann sei in der Nacht unter anderem am Auge verletzt worden, teilte ein Sprecher mit. Auch die Rettungskräfte der Berufsfeuerwehr, die dem Mann helfen wollten, seien mit Silvesterkracher und -raketen beschossen und behindert worden. Der Feuerwehrmann habe trotz der Verletzung weitergearbeitet, um Probleme bei der Besetzung zu vermeiden.

Bei einer privaten Silvesterfeier im sauerländischen Warstein erlitt ein 32-Jähriger mit einem tollkühnen Sprung aus dem Fenster schwere Verletzungen. Er sei zehn Meter tief gestürzt und auf einem Holzstapel aufgeschlagen, berichtete die Polizei. Der Mann habe unter dem Einfluss von Alkohol und einer weiteren Droge gestanden. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestehe nicht.

An der Oberbaumbrücke in Berlin-Kreuzberg verlor eine Frau die Kontrolle über ihr Auto und fuhr in eine Menschenmenge. Bei der anschließenden Kontrolle sei Alkohol in der Atemluft festgestellt worden, teilte die Polizei mit. Die Beamten ordneten eine Kontrolle des Blutalkohols an und beschlagnahmte den Führerschein der 30-Jährigen. Nach Angaben der Feuerwehr wurden bei dem Unfall fünf Menschen leicht verletzt. Sie hatten auf einem Bordstein gesessen. Die Rettungskräfte brachten drei von ihnen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Angesichts dieses glimpflichen Ausgangs könne man von einem „Silvesterwunder“ sprechen, sagte ein Sprecher der Feuerwehr.

Die Silvesterknallerei hat nicht nur schlimme Verletzungen verursacht, sondern auch die Belastung mit gesundheitsschädlichem Feinstaub in einigen Städten weit in die Höhe getrieben. Wie Messungen des Umweltbundesamtes zeigen, zündeten die Feiernden in Berlin und Erfurt ihre Böller und Raketen besonders früh. Während sich der Rest der Republik noch zurückhielt, lagen die Feinstaub-Werte in beiden Städten schon um 22 Uhr im roten Bereich. In Berlin, in Hamburg, München, in Magdeburg und in mehreren Städten des Ruhrgebiets wurden dann nach Mitternacht Stundenmittelwerte von teilweise mehr als 1000 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft gemessen.