 Unglück auf den Philippinen: Mindestens drei Menschen sterben bei Brand in Touristenhotel in Manila

Im Touristenbezirk der philippinischen Hauptstadt ist ein Feuer ausgebrochen. Drei Menschen sterben, viele werden noch vermisst.

Ein Hotel in der philippinischen Hauptstadt steht in Flammen. (Foto: AFP) Brand in Manila

ManilaBei einem Großbrand in einem Hotel- und Kasinokomplex in der philippinischen Hauptstadt Manila sind mindestens drei Angestellte der Anlage ums Leben gekommen. Zwei weitere wurden von den Flammen eingeschlossen, mehr als 300 Gäste mussten in Sicherheit gebracht werden. Am Sonntagnachmittag (Ortszeit) war der Brand nach über sieben Stunden noch immer nicht gelöscht.

Dichter Rauch umhüllte das erste und das zweite Stockwerk des Hotels, während Rettungskräfte Menschen aus dem Gebäude holten. Nach Polizeiangaben war die Brandursache zunächst unklar.

Die Katastrophenschutzbehörde der Stadt hatte zunächst von mindestens vier Toten gesprochen. Eine totgeglaubte Person sei in einem Krankenhaus jedoch von Ärzten wiederbelebt worden und befinde sich nun in einem kritischen Zustand, teilten andere Behördenvertreter später mit.

Mindestens sechs Menschen seien ins Krankenhaus gebracht worden, sagte der Leiter des Katastrophenschutzes von Manila, Johnny Yu. Bei den Toten handele es sich um zwei Wachleute und einen Finanzverwalter des Komplexes. Mindestens 19 Menschen würden vermisst, aber lediglich bei zweien davon sei bestätigt worden, dass sie im Hotel eingeschlossen worden seien, sagte Yu. Rettungskräfte suchten nach ihnen.

Die Anlage befindet sich im Herzen des Touristenviertels der Millionenmetropole. Polizei und Feuerwehr sperrten die Gegend weiträumig ab.