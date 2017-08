 USA: Im Bann der Sonnenfinsternis

Sonnenfinsternis Die erste Phase der Sonnenfinsternis: Millionen Menschen in den USA verfolgen das Naturspektakel. (Foto: AFP; Files; Francois Guillot)

SalemMillionen von Menschen haben sich am Montag vom Nordwesten der USA bis zur Ostküste von einer totalen Sonnenfinsternis in den Bann schlagen lassen. Es war das erste derartige Naturspektakel in den USA seit fast einem Jahrhundert. Es begann in Oregon an der Westküste und wanderte dann in Richtung South Carolina an der Ostküste.

Minutenlang wurde es ruhig, wenn sich der Mond vor die Sonne schob. Vögel verstummten und die mit Teleskopen, Kameras und Schutzbrillen gewappneten Menschen schauten in den Himmel.

Astronomen hatten umfangreiche Projekte vorbereitet, um das Naturschauspiel zu dokumentieren und neue wissenschaftliche Erkenntnisse zu gewinnen. Dabei konnten und sollten auch Laien helfen - etwa, indem sie wie Tiffany Lastinger und ihre Freundin Katherine Nugent im Zoo von Nashville das Verhalten von bestimmten Tieren beobachteten. Diese wollten sie dann in eine App eintragen.

Sonnenfinsternis in den USA Eine Frau in Kalifornien hat es sich gemütlich gemacht, um das Naturspektakel zu beobachten. (Foto: AFP; Files; Francois Guillot)

An zahlreichen Orten richteten sich Menschen mit Klappstühlen und Decken unter freiem Himmel ein. Jim Todd, ein Direktor des Oregon-Museums für Wissenschaft und Industrie in Salem, heizte der Menge in einem Amphitheater ein: „Die Welt schaut auf uns, Leute, denn wir bekommen die erste, beste Show, und das Wetter ist hervorragend.“ Auch Städte und Parks in der Region bereiteten sich auf einen großen Besucheransturm vor. Kurz vor 15 Uhr Ortszeit (21 MESZ) ging das Schauspiel in South Carolina zu Ende.

Alle drei Jahre reihen sich Erde, Mond und Sonne so auf, das aus Erdsicht eine Sonnenfinsternis entsteht. Doch ist diese häufig lediglich von wenig oder gar nicht bewohnten Orten im Pazifik oder an den Polen zu beobachten. Im aktuellen Fall leben aber auf dem Gebiet zwischen Oregon im US-Nordwesten bis South Carolina an der Ostküste oder in maximal einer Tagesreise Entfernung 200 Millionen Menschen.

Der Mondschatten tauchte zuerst in Lincoln City in Oregon auf (13.16 Uhr Ortszeit, 19.16 Uhr MESZ) und verschwand schließlich nahe Charleston in South Carolina (14.47 Uhr Ortszeit, 20.47 Uhr MESZ). Der Pfad des Schattens ging 4200 Kilometer über Land und war zwischen 96 und 113 Kilometer breit.