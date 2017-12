Highlands Ranch Polizisten waren am frühen Sonntagmorgen in der Ortschaft direkt außerhalb von Denver einem Notruf über einen häuslichen Zwischenfall gefolgt. (Foto: AP)

Denver, New YorkTödliche Schießerei kurz vor dem Jahreswechsel: Bei einem Einsatz in Denver im US-Staat Colorado hat ein Schütze am Sonntag mehrere Polizisten niedergeschossen. Mindestens ein Ordnungshüter sei dabei getötet worden, hieß es von offizieller Seite, vier weitere wurden verletzt. Auch zwei Zivilisten kamen bei dem Vorfall ums Leben, teilte das Büro des Bezirkssheriffs von Douglas County mit. Insgesamt wurden sieben Verletzte in umliegende Krankenhäuser gebracht, berichteten mehrere US-Medien.

Die Polizisten waren am frühen Morgen in der Ortschaft Highlands Ranch direkt außerhalb von Denver einem Notruf über einen häuslichen Zwischenfall gefolgt. Laut der „Denver Post“ wurde bei ihrer Ankunft aus dem Gebäude heraus auf sie gefeuert.