 USA: Weitere Skulptur mit nacktem Trump soll versteigert werden

Eine weitere lebensgroße Straßenkunst-Statue, die US-Präsident Donald Trump nackt zeigt, soll in den USA versteigert werden. Mehrere dieser Skulpturen waren 2016 während des Präsidentschaftswahlkampfs an öffentlichen Plätzen in verschiedenen Städten der USA aufgetaucht und dann rasch wieder von den Behörden entfernt worden.